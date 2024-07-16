3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Иван Эйсмонт: Военно-политическая разрядка на границе позволила нивелировать угрозу прямого военного столкновения
Деэскалация обстановки на белорусско-украинской границе стала предметом широкого обсуждения в обществе и экспертной среде обоих государств. Александр Лукашенко продемонстрировал на практике, что с представителями сопредельной стороны можно говорить и находить точки соприкосновения.
Военно-политическая разрядка позволила нивелировать угрозу прямого военного столкновения - в этом уверен председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Президент сказал и обещание сдержал. Конечно, это разумное решение, и, судя по всему, серьезная работа велась с украинской стороной и ситуация разрешилась. Никому война не нужна. Я рад, что мы хотя бы на шажок стали подальше от возможного вооруженного столкновения. А я ни на минуту не сомневаюсь, что на Западе хватает сил, которые мечтают, чтобы было обратное.
Мнение Ивана Эйсмонта разделяет и украинский политик Дмитрий Василец. Эксперт уверен, что нивелирование угрозы позволило обойтись без кровопролития.
Можно только поаплодировать, что без выстрелов, без кровопролития все-таки смогли ситуацию удержать. Но надо понимать, что НАТО не прекратит попыток каким-либо образом расколоть Беларусь и союзников, и быть к этому готовым всегда.
Особое внимание к северо-западному направлению
При этом Президент, общаясь с представителями силового блока Беларуси, призвал не терять бдительность и уделить особое внимание северо-западному направлению: присутствует угроза провокаций и попытки втянуть нашу страну в горячее противостояние.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов