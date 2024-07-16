Иван Эйсмонт: Военно-политическая разрядка на границе позволила нивелировать угрозу прямого военного столкновения

Президент сказал и обещание сдержал. Конечно, это разумное решение, и, судя по всему, серьезная работа велась с украинской стороной и ситуация разрешилась. Никому война не нужна. Я рад, что мы хотя бы на шажок стали подальше от возможного вооруженного столкновения. А я ни на минуту не сомневаюсь, что на Западе хватает сил, которые мечтают, чтобы было обратное.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании