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Иван Эйсмонт: Военно-политическая разрядка на границе позволила нивелировать угрозу прямого военного столкновения

Деэскалация обстановки на белорусско-украинской границе стала предметом широкого обсуждения в обществе и экспертной среде обоих государств. Александр Лукашенко продемонстрировал на практике, что с представителями сопредельной стороны можно говорить и находить точки соприкосновения.

Военно-политическая разрядка позволила нивелировать угрозу прямого военного столкновения - в этом уверен председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Президент сказал и обещание сдержал. Конечно, это разумное решение, и, судя по всему, серьезная работа велась с украинской стороной и ситуация разрешилась. Никому война не нужна. Я рад, что мы хотя бы на шажок стали подальше от возможного вооруженного столкновения. А я ни на минуту не сомневаюсь, что на Западе хватает сил, которые мечтают, чтобы было обратное.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Мнение Ивана Эйсмонта разделяет и украинский политик Дмитрий Василец. Эксперт уверен, что нивелирование угрозы позволило обойтись без кровопролития.

Можно только поаплодировать, что без выстрелов, без кровопролития все-таки смогли ситуацию удержать. Но надо понимать, что НАТО не прекратит попыток каким-либо образом расколоть Беларусь и союзников, и быть к этому готовым всегда.
Дмитрий Василец, глава политической партии "Держава", общественный деятель (Украина)


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Особое внимание к северо-западному направлению

При этом Президент, общаясь с представителями силового блока Беларуси, призвал не терять бдительность и уделить особое внимание северо-западному направлению: присутствует угроза провокаций и попытки втянуть нашу страну в горячее противостояние.

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