Иван Коновалов: Евроструктуры просто обязаны разобраться в ситуации и дать объективную правовую оценку

Действия польских силовиков подкреплены позицией политического руководства Польши. Они фактически на грани, периодически переходят границы дозволенного. Например, чего стоит применение водометов, которые бьют по беженцам через нейтральную зону. Вообще-то это нельзя делать, а мы это наблюдаем, травля беженцев собаками. Спецсредства, которые наносят увечья людям, а ожег, например, это увечье - естественно их применение запрещено. А если это происходит, то это становится предметом очень серьезных разбирательств. В данном случае сейчас евроструктуры должны заняться вообще ситуацией, что применяется на границе, какие средства. Действия силовиков-то польских подкрепленные позицией политического руководства Польши. Они фактически на грани, периодически переходят границы дозволенного. Например, чего стоит применение водометов, которые бьют по беженцам через нейтральную зону. Вообще-то это нельзя делать, а мы это наблюдаем, травля беженцев собаками. Неслучайно поляки не пускают в пограничную зону представителей евроструктур, потому что очевидно - им есть что скрывать.



Иван Коновалов, военный эксперт (Россия)

