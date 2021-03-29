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Иван Крупко: На полках в торговых сетях должны быть доступные и дешевые товары
Поиск резервов для повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий и увеличения экспортного потенциала - основная задача аграриев. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия, посещая одно из крупнейших хозяйств страны - предприятие "Рассвет" (в агрогородке Мышковичи).
Во время разговора с коллективом предприятия речь шла и о необходимости расширения объемов хранения садовой продукции. Это позволит хозяйству получать доход в любое время года. Для обеспечения внутреннего рынка овощами ежегодно в стране строится от 1,5 до 3 га теплиц. "Но тут важна слаженная работа на всех этапах: производитель, переработчик и торговые сети", - подчеркнул Иван Крупко.
В хозяйстве "Рассвет" производится молоко экстра-класса. Своими силами на ферме построены профилактории для телят. Тут взращивают до 99% молодняка. Есть тепличный комбинат, своя кормовая база. Осваиваются здесь и новые виды продукции: выращивали арбузы, сейчас заложили посевы грецкого ореха.
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