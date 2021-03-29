Иван Крупко: На полках в торговых сетях должны быть доступные и дешевые товары

Поиск резервов для повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий и увеличения экспортного потенциала - основная задача аграриев. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия, посещая одно из крупнейших хозяйств страны - предприятие "Рассвет" (в агрогородке Мышковичи).

Во время разговора с коллективом предприятия речь шла и о необходимости расширения объемов хранения садовой продукции. Это позволит хозяйству получать доход в любое время года. Для обеспечения внутреннего рынка овощами ежегодно в стране строится от 1,5 до 3 га теплиц. "Но тут важна слаженная работа на всех этапах: производитель, переработчик и торговые сети", - подчеркнул Иван Крупко.