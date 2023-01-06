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Иван Крупко поздравил мам, родивших малышей в первые часы Нового года
Поздравлять женщин, родивших малышей в первые часы Нового года стало доброй праздничной традицией. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко посетил главный роддом региона.
Здесь сразу три жительницы области получили 1 января самый дорогой подарок судьбы. Все мамочки уже многодетные, а семья мозырянки Евгении Дубровской пополнилась 6-м ребенком.
Персонал очень помог, всегда был рядом, всегда помогал. Конечно, это огромный подарок, особенно на Новый год, родить сына, муж очень доволен, счастлив.
1 января в Гомельской области родились 14 детей. Всего в стране в этот день появились на свет 110 малышей.
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