Иван Кубраков: Белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам

Белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам - об этом сегодня заявил министр внутренних дел Иван Кубраков во время церемонии возложения венков к памятнику правоохранителям, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Торжественный ритуал - это многолетняя традиция в профессиональный праздник. Именно на примере героев, отдавших свою жизнь службе, воспитывают молодое поколение. А 2020-й показал прочность и крепость духа сотрудников МВД, которые с честью выполнили свой служебный долг. Главная цель остается прежней - безопасность на улицах наших городов.

