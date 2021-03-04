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Иван Кубраков: Белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам
Белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам - об этом сегодня заявил министр внутренних дел Иван Кубраков во время церемонии возложения венков к памятнику правоохранителям, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Торжественный ритуал - это многолетняя традиция в профессиональный праздник. Именно на примере героев, отдавших свою жизнь службе, воспитывают молодое поколение. А 2020-й показал прочность и крепость духа сотрудников МВД, которые с честью выполнили свой служебный долг. Главная цель остается прежней - безопасность на улицах наших городов.
Министр МВД отметил: обстановка в стране ежедневно на контроле сотрудников милиции. Совершенствуются кадры, создаются и новые подразделения, например, по кибербезопасности, учитывая, что все чаще правонарушения переходят в виртуальное пространство.
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