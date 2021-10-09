Иван Кубраков и Владимир Кухарев высадили несколько десятков саженцев возле улицы Кижеватова

Внес вклад в одно общее дело и трудовой десант из силовиков и представителей власти. Министр внутренних дел вместе с председателем Мингорисполкома высадили несколько десятков саженцев в районе кольцевой возле улицы Кижеватова. За день в Беларуси появится полтора миллиона новых деревьев. А сотрудники Следственного комитета вместе с семьями собирали опавшую листву в сквере имени Жукова.