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Иван Кубраков: МВД будет и дальше развивать систему патриотических клубов
МВД будет и дальше развивать систему патриотических клубов. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, посещая военно-полевой сбор среди юниоров.
Накануне завершился второй республиканский слет среди юных патриотов нашей страны. Воспитанники военных клубов съехались с разных уголков Беларуси и в войсковой части 33-10 показали свое мастерство. На протяжении 10 дней ребята одной большой командой занимались физической, тактической, огневой подготовкой. Победители состязаний получили награды из рук руководителей ведомства. После ребята побывали на экскурсии в Белтелерадиокомпании, где им показали студию Агентства теленовостей.
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