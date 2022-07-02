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Иван Кубраков: Работая в органах внутренних дел, нельзя не быть патриотом, у нас все патриоты
Работая в органах внутренних дел, нельзя не быть патриотом, у нас все патриоты, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков в рамках большого интервью ко Дню Независимости. Опыт 2020 года и события в Украине сегодня научили белорусов ценить безопасность и порядок на улицах своей страны. Сегодня противостояние сместилось во многом в информационную плоскость, важно выстоять в этом противоборстве. Иван Кубраков отметил, что необходимо доносить до людей правду и работать на опережение.
О патриотизме и независимости, информационное противоборство и работа с молодежью - большое интервью с министром внутренних дел Иваном Кубраковым смотрите 3 июля на "Беларусь 1".
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