Иван Кубраков расскажет об амнистии и электоральной кампании в проекте "Вопрос номер один" 13 января в 19:00 на "Беларусь 1"

Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Соответствуют ли меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют люди для общества? Предстоящая амнистия. Кто может рассчитывать на помилование? Как будет обеспечена безопасность во время электоральной кампании, расскажет министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. Смотрите завтра в 19:00 в проекте "Вопрос номер один".