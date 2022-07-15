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Иван Кубраков стал одним из первых гостей экспозиции МВД на "Славянском базаре"
В фестивальном Витебске есть что посмотреть и представителям силовых структур. Министр внутренних дел посетил тематические площадки "Славянского базара". Иван Кубраков стал одним из первых гостей экспозиции МВД. В дни международного фестиваля ведомство проводит акцию "За безопасность вместе!". В Год исторической памяти посетителей встречали сотрудники ГАИ, милиции, внутренних войск, Департамента охраны в форме разных эпох. Этим подразделениям и их важным вехам в истории были посвящены и площадки.
Впечатление от "Славянского базара", как всегда, самое приятное. Сотрудники органов внутренних дел, как всегда, несут службу по охране общественного порядка. 1200 сотрудников заступают на охрану общественного порядка. Наша задача - сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, а самое главное в безопасности. Сегодня это получается и, уверен, так будет.
Ретроавтомобили, конная охрана, ясли-питомник для служебных собак и многое другое вызывало неподдельный интерес у горожан и гостей Витебска. Большая площадка, посвященная белорусской милиции, в городе на Двине будет работать до конца этой недели.
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