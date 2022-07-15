Иван Кубраков стал одним из первых гостей экспозиции МВД на "Славянском базаре"

Впечатление от "Славянского базара", как всегда, самое приятное. Сотрудники органов внутренних дел, как всегда, несут службу по охране общественного порядка. 1200 сотрудников заступают на охрану общественного порядка. Наша задача - сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, а самое главное в безопасности. Сегодня это получается и, уверен, так будет.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси