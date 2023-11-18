Иван Миско удостоен почетного знака "За вклад в развитие культуры Беларуси"

Это будет памятник Олегу Новицкому на его родине в Червене. Это длинная дорога. У нас у каждого своя дорога. Куда мы выходим? На дорогу. Где родители, мать, встречает? На дороге. Провожают от порога. Поэтому тема - "Дорога". И Олег Новицкий сказал, чтобы дорогу сделал сложной. Нелегкий путь к космическим полетам, сложная дорога.

Иван Миско, народный художник Беларуси