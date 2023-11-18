3.74 BYN
Иван Миско удостоен почетного знака "За вклад в развитие культуры Беларуси"
Союзу художников Беларуси - 85! В связи с юбилеем выдающимся деятелям отечественного изобразительного искусства вручили награды Министерства культуры. Почетного знака "За вклад в развитие культуры Беларуси" удостоен и знаменитый белорусский скульптор, народный художник Беларуси Иван Миско. Автор десятков памятников и куратор коллективных работ, наставник молодежи Иван Якимович наиболее известен как художник космической темы. Он лично знаком с космонавтами, которые бывают частыми гостями в его мастерской в Минске. Миско запечатлел в пластике Юрия Гагарина, Валентину Терешкову. Сейчас в работе у скульптора памятник Олегу Новицкому, который будет установлен на малой родине белорусского космонавта.
Это будет памятник Олегу Новицкому на его родине в Червене. Это длинная дорога. У нас у каждого своя дорога. Куда мы выходим? На дорогу. Где родители, мать, встречает? На дороге. Провожают от порога. Поэтому тема - "Дорога". И Олег Новицкий сказал, чтобы дорогу сделал сложной. Нелегкий путь к космическим полетам, сложная дорога.
Из новых проектов Миско памятник, который будет установлен в городе Гагарине, на родине первого космонавта, облетевшего Землю. Задумал скульптор и проект, посвященный инопланетянам.