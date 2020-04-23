Иван Синичкин о театре режиме онлайн в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24"

В театр - онлайн, а вместо затрат на билеты – бесплатный стрим для всех желающих! Медиахолдинг "Беларусь сегодня" проводит онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли транслируются в режиме реального времени. Подробнее о проекте нам рассказал заместитель директора - главного редактора Издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин.