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Иван Синичкин о театре режиме онлайн в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24"

Онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли в режиме реального времени

В театр - онлайн, а вместо затрат на билеты – бесплатный стрим для всех желающих! Медиахолдинг "Беларусь сегодня" проводит онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID. Спектакли транслируются в режиме реального времени. Подробнее о проекте нам рассказал заместитель директора - главного редактора Издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин.

Интервью с Иваном смотрите в программе

"События"

сегодня в 17:30 на телеканале

"Беларусь 24".

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