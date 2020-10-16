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Иван Тертель выступил с заявлением о возможных готовящихся провокациях

Сегодня председательКомитета госбезопасности выступил с заявлением о возможных провокациях, которыеготовятся в нашей стране. Иван Тертель отметил, что трюк обессилившихоппозиционеров не удастся. Силовики уже давно отслеживают ситуацию ипредпринимают соответствующие меры (видео).

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