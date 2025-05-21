Иванец рассказал о прозрачности подсчета баллов при сдаче ЦЭ и ЦТ

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ЦЭ получил положительный отклик у выпускников прошлых лет, констатировал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Министр образования рассказал о важности профессионального собеседования при поступлении и прозрачности подсчета баллов при сдаче ЦЭ и ЦТ в проекте "Актуальное интервью".

"Мы выполняем важное поручение главы государства - увидеть абитуриента. Те ребята, которые являются одаренными и проявили себя на областных, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, имеют право без экзаменов поступать в наши университеты. Ребята-медалисты также имеют право поступать без экзаменов в региональные вузы. Выпускники классов профессиональной направленности при соответствующей высокой успеваемости тоже могут поступать на некоторые специальности по собеседованию", - рассказал Андрей Иванец.

Он отметил, что профессиональное собеседование позволяет увидеть абитуриента. Программа собеседования полностью соответствует тому факультативу, который они проходят при обучении в профессиональном классе. Вхождение в состав экзаменационных комиссий не только профессорско-преподавательского состава, но и школьных учителей-предметников позволяет полностью обеспечить прием устного экзамена в соответствии со школьной программой.