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Иванец рассказал о прозрачности подсчета баллов при сдаче ЦЭ и ЦТ
ЦЭ получил положительный отклик у выпускников прошлых лет, констатировал министр образования Беларуси Андрей Иванец.
Министр образования рассказал о важности профессионального собеседования при поступлении и прозрачности подсчета баллов при сдаче ЦЭ и ЦТ в проекте "Актуальное интервью".
"Мы выполняем важное поручение главы государства - увидеть абитуриента. Те ребята, которые являются одаренными и проявили себя на областных, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, имеют право без экзаменов поступать в наши университеты. Ребята-медалисты также имеют право поступать без экзаменов в региональные вузы. Выпускники классов профессиональной направленности при соответствующей высокой успеваемости тоже могут поступать на некоторые специальности по собеседованию", - рассказал Андрей Иванец.
Он отметил, что профессиональное собеседование позволяет увидеть абитуриента. Программа собеседования полностью соответствует тому факультативу, который они проходят при обучении в профессиональном классе. Вхождение в состав экзаменационных комиссий не только профессорско-преподавательского состава, но и школьных учителей-предметников позволяет полностью обеспечить прием устного экзамена в соответствии со школьной программой.
В первый год проведения ЦЭ у многих ребят и их родителей были вопросы по поводу подсчета баллов. Сейчас эта система абсолютно понятна каждому. "Таблицы перевода, подсчета баллов как по ЦЭ, так и по ЦТ единые. Они опубликованы и на протяжении последних лет двух не изменялись. Фактически это позволяет каждому абитуриенту еще до оглашения официальных результатов подсчитать свои результаты. После того, как работы сканируются, они размещаются в личном кабинете каждого абитуриента, он может увидеть до оглашения результатов, как он выполнил соответствующую свою работу, может подсчитать свои баллы", - подчеркнул Андрей Иванец.