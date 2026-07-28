Иванец: Требования к лауреатам спецфонда Президента крайне высоки

Поддержка одаренной молодежи - важный стимул для того, чтобы молодые люди приходили в науку. Более 750 тыс. рублей из спецфонда Президента направят на поддержку талантливых учащихся.

Те требования, которые предъявляются к лауреатам спецфонда Президента, обладателям спецпремий, сегодня крайне высоки. Таким мнением поделился министр образования Андрей Иванец.

"В первую очередь, это, конечно, победители международных конкурсов и олимпиад. При этом здесь очень жесткие требования: не менее 10 стран должны принимать участие в международном состязании. Обязательно необходимо прохождение многоступенчатого национального отбора, начиная от учреждения образования и области до республиканского соревнования для того, чтобы сформировать национальную сборную. Ребята, которые получают спецпремию, к ним тоже предъявляются очень жесткие требования. Прежде всего это победители республиканских соревнований, которые доказали то, что они лучшие из лучших, - прокомментировал министр образования Беларуси Андрей Иванец. - Мы поддерживаем как школьников - победителей предметных олимпиад, так и студенческую молодежь, заявившую о себе на республиканском и международном уровнях. У нас выстроена преемственная работа между школой и университетом. Безусловно, важную роль играет и подготовка таких талантов на базе Национального детского технопарка".

Распоряжение главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов. Вознаграждением "За вклад в воспитание талантливой молодежи" отмечено 14 педагогов.