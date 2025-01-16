Иванец: Участие в президентских выборах - ответственность за себя, свою семью и страну

Участие в президентских выборах - это не просто гражданский долг, а ответственность за себя, свою семью и страну. Это подчеркнул министр образования Беларуси Андрей Иванец на встрече с педагогами Минского района.

В сфере образования в Беларуси выстроена система поддержки на всех этапах - от рождения ребенка до первого рабочего места. В 2024 году только в Минском районе около 18 млн белорусских рублей было направлено на укрепление материально-технической базы.

"Мы живем в мирной стране. Но сегодня видим, насколько неспокойная обстановка не только в мире, но и буквально на границах нашей страны, - обратил внимание министр образования. - Беларусь активно развивается в экономическом, технологическом плане, создаются новые производства. Мы не стоим на месте в повышении уровня жизни наших людей, и это позволяет нам выполнять не просто все социальные гарантии, которые берет на себя государство, но и предоставлять уверенность каждой семье, ребенку в том, что государство по-настоящему обеспечивает заботу на всех этапах".