Иванец: Вступительная кампания - 2026 стала одной из самых лучших за пять лет

Краткий пересказ от ИИ

Вступительная кампания - 2026 - одна из самых удачных за последние 5 лет. Таким мнением с журналистами "Первого информационного" поделился министр образования Беларуси Андрей Иванец.

По его словам, все белорусские вузы полностью закрыли наборные планы. Особый акцент в этом году был сделан на сельскохозяйственном образовании.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Хочу сказать, что в этом году вступительная кампания вузов была одной из самых удачных как минимум за последние пять лет. И это действительно так, потому что все наши вузы выполнили наборы в полном объеме".

Глава ведомства также подчеркнул, что в 2026 году удалось переломить тренд на "непопулярность" аграрных профессий: прием в сельскохозяйственные вузы был увеличен на 350 человек.

"Мы смогли найти определенные инструменты, чтобы показать молодежи, что не только инженерные специальности, педагогические, но и агропромышленный комплекс - это тоже перспектива в нашей стране", - отметил министр.

Новые тренды в образовании: в топе - ИИ, иностранные языки, инженерия

В ходе анализа выбора специальностей абитуриентами были зафиксированы кардинальные изменения в предпочтениях молодежи. Если раньше лидировали классические IT-направления, то теперь ситуация изменилась.

В ведомстве отметили, что молодые люди стали более прагматично оценивать будущее рынка труда и все чаще выбирают специальности, связанные с созданием искусственного интеллекта. Конкурс на направления "Искусственный интеллект" оказался крайне высоким.

"Мы видим, что на классические IT-специальности уже нет такого спроса. Это говорит о том, что молодежь понимает: современные технологии будут во многом заменять классического программиста, и нам сегодня нужны архитекторы нейросетей, архитекторы, которые будут создавать новые языковые модели", - пояснил Андрей Иванец.

Министр обратил внимание, что высокий конкурс на эти направления фиксировался не только в столичных, но и в региональных вузах. Проходные баллы превышали 385, причем разница между Минском, Гродно, Брестом и Гомелем практически отсутствовала.

Еще одной неожиданностью для Министерства образования стал ажиотаж вокруг лингвистических специальностей. Вопреки прогнозам о скорой "смерти" профессии переводчика из-за развития машинных переводчиков абитуриенты продемонстрировали обратную тенденцию.

"Для нас это было тоже своего рода открытием, неожиданностью. В этом году конкурс и проходные баллы университета иностранных языков были колоссальными. Даже на платную основу поступить было невозможно с результатом меньше, чем 300-320 баллов", - констатировал глава ведомства.

Третий заметный тренд этого года - возвращение популярности классическим инженерным специальностям (не связанным напрямую с IT). В министерстве это связывают с системной работой последних лет: открытием инженерных классов в школах, реализацией концепции развития инженерного образования и созданием центров компетенций.

"Классические специальности, именно инженерные, в отрыве от IT в этом году были крайне популярны, и для нас это хороший знак", - подчеркнул Андрей Иванец.

Конкурс - 9 человек на место: уровень ССО в колледжах востребован среди абитуриентов

Приемная кампания для выпускников 9-х классов и колледжей еще продолжается (прием документов завершился лишь недавно), но уже видны впечатляющие цифры.

На чуть более чем 20 тыс. бюджетных мест в колледжах было подано свыше 30 тыс. заявлений. В министерстве отмечают, что средний балл аттестата на некоторые специальности приближается к максимуму, а конкурс достигал 9 человек на место.

Наибольшей популярностью у выпускников школ пользуются архитектурное дело, графический дизайн и анимация. По словам министра, высокий спрос на среднее специальное образование стал не временным явлением, а системным трендом.

"Это говорит о том, что уровень среднего специального образования становится все более и более востребованным. Мы сегодня начинаем реализацию новой программы развития наших колледжей, которая будет включать модернизацию, обновление материально-технической базы и создание новых специальностей", - сообщил Андрей Иванец.

Он добавил, что краткосрочный трек обучения с возможностью быстрого выхода на рынок труда и последующим поступлением в вуз на заочную форму сегодня очень привлекателен для молодежи.