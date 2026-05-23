Иванец: Вузы Беларуси ожидают более 49 тыс. первокурсников, а колледжи - около 70 тыс. учащихся

Уже пятый год подряд на "Минск-Арене" проходит городской праздник "Последний звонок" для выпускников.

Ребятам были переданы наилучшие поздравления со сцены, поэтому они с добротой в сердце пройдут те испытания, которые им предстоят сейчас: экзамены, тестирование, поступление в университеты.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Мы со своей стороны распахнули двери наших учреждений образования. Более 49 тыс. первокурсников мы ждем в 2026 году в наших вузах и практически 70 тыс. учащихся в колледжах. Уверены, что у всех все получится. Надо слушать свое сердце, выбирать душой ту профессию, которая близка, а мы обязательно будем рядом и поможем".

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"Для них открыты двери городских колледжей и университетов, а самое главное, что все предприятия и организации города Минска с нетерпением их ждут, уже получившими профессии с хорошими компетенциями. У нас для молодежи многое делается, современная молодежь это понимает. Они благодарны за хорошие знания, которые получили в своих школах. Уверен, что они вырастут настоящими людьми и патриотами нашей страны".

Дискотека завершится в 20:00. Может быть, кто-то продолжит празднование в столице. Подчеркнем, что 23 мая все службы города в боевой готовности номер один для того, чтобы сопроводить ребят в полной сохранности и безопасности.