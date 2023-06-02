Минобразования: результаты первого ЦЭ пересчитают по новой методике

Результаты первого централизованного экзамена пересчитают по новой методике, баллы можно будет узнать уже сегодня. Об этом журналистам сообщил министр образования Андрей Иванец.

"В настоящее время закончила работу межведомственная комиссия, которая проверяла корректность подсчета результатов первого централизованного экзамена. Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов. Вместе с тем по количеству обращений, которые к нам поступили от граждан, стало очевидно, что методика слишком сложная. Поэтому Президентом нашей страны Александром Лукашенко дано конкретное поручение - упростить методику расчета и сделать ее понятной для каждого человека. Министерством образования такая работа проведена, в ее разработке использовались подходы, которые применялись при проведении репетиционного тестирования. Уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и сегодня же размещены на сайте РИКЗ, а также в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго ЦЭ также будут рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать в понедельник", - сказал Андрей Иванец.



Он отметил, что вместе с результатами централизованного экзамена, как первого, так и второго, будут опубликованы таблицы перевода первичных баллов в тестовые, по которым каждый абитуриент и каждый выпускник сможет перепроверить правильность и корректность расчета своих результатов.

"Всем абитуриентам, которые готовятся к участию в централизованном тестировании, следует также понимать, что условия проведения и ЦЭ, и ЦТ будут абсолютно идентичны. Это касается как сложности тестовых заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов. Это очень важно, потому что мы должны создать равные, понятные, справедливые условия как для всех выпускников этого года, так и для выпускников прошлых лет, которые в этом году будут иметь возможность сдать три централизованных тестирования для поступления в наши университеты", - заключил руководитель образовательного ведомства.