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Иванец: Каждый пятый либо каждый третий выпускник получил 9 или 10 по итогам ЦЭ
В Беларуси стали известны результаты первого в этом году централизованного экзамена по 13 учебным предметам на выбор.
Его сдавали более 55 тыс. выпускников школ и гимназий. У нас в стране 636 стобалльников. Есть и те, кто не справился с экзаменационной работой и получил 0 баллов.
Полагаем, что они смогут поступить в наши колледжи и учреждения среднего специального либо профессионально-технического образования, чтобы продолжить свою образовательную траекторию. Количество ребят, получивших оценки 9 и 10 по результатам ЦЭ, в процентном соотношении полностью коррелирует с годовыми оценками, которые они получили по итогам работы в четырех четвертях. В зависимости от предмета - от 20 % до 35 %. Получается, что каждый пятый либо каждый третий наш выпускник получил 9 или 10 по итогам централизованного экзамена.
Школьники и гимназисты, которые по уважительным причинам не сдали в основные сроки централизованный экзамен, смогут это сделать в резервные дни - 21 и 23 июня. Результаты и сканкопии работ выпускники увидят в своих личных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний. Итоги второго централизованного экзамена узнаем уже во вторник, 11 июня.
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