Иванец: Каждый пятый либо каждый третий выпускник получил 9 или 10 по итогам ЦЭ

Полагаем, что они смогут поступить в наши колледжи и учреждения среднего специального либо профессионально-технического образования, чтобы продолжить свою образовательную траекторию. Количество ребят, получивших оценки 9 и 10 по результатам ЦЭ, в процентном соотношении полностью коррелирует с годовыми оценками, которые они получили по итогам работы в четырех четвертях. В зависимости от предмета - от 20 % до 35 %. Получается, что каждый пятый либо каждый третий наш выпускник получил 9 или 10 по итогам централизованного экзамена.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси