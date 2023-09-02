Иванец: Мы должны усиленно готовить учителей физики и математики

В проекте"Вопрос номер один"министр образования Андрей Иванец рассказал, каких учителей сегодня не хватает.

"Сегодня у нас учитель имеет очень высокую нагрузку. Средняя нагрузка у учителя в республике составляет 27-28 часов в неделю. Если простым языком сказать, то в среднем учитель работает на 1,5 ставки в наших школах. Конечно, это происходит в том числе из-за того, что по ряду предметов учителя вынуждены совмещать нагрузку. Наиболее популярные предметы, по которым мы должны в настоящее время усиленно готовить учителей, это физика и математика", - рассказал Андрей Иванец.

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Почему так происходит, задался вопросом министр. "Очевидно, что выпускники школ, которые очень хорошо успевают по этим предметам, могут выбрать университет либо специальность в области информационных технологий. И мы должны приложить все необходимые усилия, чтобы эти ребята в том числе выбирали профессию учителя. В этом году мы увеличили набор на педагогические специальности с 3,3 тыс. до более чем 4 тыс. При этом мы сохранили на том же уровне набор в учреждения среднего специального образования, колледжи, где готовят воспитателей дошкольных учреждений образования, учителей начальных классов, педагогов-организаторов. Мы полагаем, что эту работу нам необходимо продолжать", - подчеркнул он.