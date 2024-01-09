Иванец: Мы выполняем главное требование - абсолютно справедливые, равные, единые, прозрачные условия проведения как ЦЭ, так и ЦТ

Предыдущая вступительная кампания проходила в Беларуси по новым правилам, когда появились два централизованных экзамена и один вступительный в вузы, вместо привычных нам ЦТ. Это форма останется и в нынешней вступительной кампании. Но учитывая, что не все тогда прошло так гладко, как хотелось бы, все ли учли к предстоящей вступительной кампании, попросили прокомментировать министра образования Беларуси Андрея Иванца.

Новые подходы, которые были апробированы в прошедшей вступительной кампании, (проведение двух централизованных экзаменов для выпускников одиннадцатых классов и сдачаодного централизованного тестирования), по словам министра, полностью сохраняются и в 2024 году. "Безусловно, есть организационные моменты, которые требуют корректировки, сдача централизованного экзамена в воскресные дни, конечно, вызвала со стороны педагогов и учащихся определенные вопросы. Именно поэтому мы в этом году заканчиваем учебный год традиционно 25 мая. Все выпускники одиннадцатых классов уже усвоят в полном объеме школьную программу и смогут спокойно с полным багажом знаний 27 и 30 мая сдать два централизованных экзамена", - считает Андрей Иванец.