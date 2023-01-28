Иванец о репетиционном централизованном экзамене: Все проходит спокойно

По словам министра, была проведена необходимая подготовительная работа, и сегодня - в день проведения репетиционного ЦЭ - организационных вопросов по его проведению не возникло. Сегодня все проходит спокойно, отметил Иванец. "Все 144 пункта ЦЭ по стране вовремя начали свою работу. Учащиеся, а это около 53 тысяч школьников, организованно прибыли к местам сдачи экзамена. Там, где это необходимо, организован транспорт для доставки детей к местам сдачи репетиционного централизованного экзамена. Детей сопровождают педагоги", - рассказал Андрей Иванец.