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Иванец о репетиционном централизованном экзамене: Все проходит спокойно
Министр образования БеларусиАндрей Иванец рассказал, что репетиционный централизованный экзамен (ЦЭ) проходит в штатном режиме, сообщает БелТА.
По словам министра, была проведена необходимая подготовительная работа, и сегодня - в день проведения репетиционного ЦЭ - организационных вопросов по его проведению не возникло. Сегодня все проходит спокойно, отметил Иванец. "Все 144 пункта ЦЭ по стране вовремя начали свою работу. Учащиеся, а это около 53 тысяч школьников, организованно прибыли к местам сдачи экзамена. Там, где это необходимо, организован транспорт для доставки детей к местам сдачи репетиционного централизованного экзамена. Детей сопровождают педагоги", - рассказал Андрей Иванец.
Фото: БелТА
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