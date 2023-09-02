Иванец о том, стоит ли использовать в учебниках задачки про эльфов

По его словам, в современных школьных учебниках используется достаточно хороший иллюстративный материал, хорошая структура и разбивка на соответствующие параграфы. "Но если прочитать текст на любой странице, - говорит министр и зачитывает первую попавшуюся задачку: "… и Аленка нашли карту лесных эльфов, на которой указано, где спрятан склад, какое правило использовали эльфы для того, чтобы зашифровать дорогу к кладу? Помоги ребятам прочитать карту". То есть для детей, наверное, это интересное задание, но какое отношение это имеет к воспитанию любви к Родине, - риторически спрашивает глава ведомства. - Вопрос не только в национальном контенте. Сегодня в наших учебниках достаточно большое количество информации про наши предприятия, про наш реальный сектор экономики, про нашу природу, про наши достопримечательности, но мы должны прямо говорить, мы обязаны гордиться нашей страной. Мы обязаны гордиться тем, что достигла наша страна за годы независимости в столь короткий период. Где-то мы еще стесняемся об этом громко в полный голос говорить. А это должно быть написано в учебнике абсолютно на каждой странице, потому что мы по праву гордимся нашей страной, по праву гордимся нашим народом. И мы по праву гордимся тем, что у нас такой Президент, который выстроил ту политику, которая позволила нам сегодня в очень непростых геополитических условиях сохранить мирное небо над головой и процветание в нашей стране".