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Иванец: Характеристика в вуз не имеет отношения к политике
Наша молодежь - это наше будущее, в котором неизменно остается патриотизм, здоровое общество и грамотность! Поэтому университет должен понимать, кто к ним приходит на обучение. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец во время интервью в рамках проекта "Вопрос номер один". Глава ведомства отметил, что введение характеристик важно для понимания целей и ожиданий абитуриентов. А политика, которую пытаются сюда приписать экстремистские ресурсы, здесь ни при чем.
Интервью с министром образования Беларуси Андреем Иванцом в проекте "Вопрос номер один" смотрите здесь
Высказался министр и о вступительной кампании следующего года. Напомним, помимо ЦТ будет проходить еще и централизованный экзамен. По словам главы Министерства образования, такие испытания помогут объективнее оценивать способности поступающих.
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