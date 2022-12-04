Иванец: Характеристика в вуз не имеет отношения к политике

Наша молодежь - это наше будущее, в котором неизменно остается патриотизм, здоровое общество и грамотность! Поэтому университет должен понимать, кто к ним приходит на обучение. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец во время интервью в рамках проекта "Вопрос номер один". Глава ведомства отметил, что введение характеристик важно для понимания целей и ожиданий абитуриентов. А политика, которую пытаются сюда приписать экстремистские ресурсы, здесь ни при чем.