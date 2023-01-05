Иванец об акции "От всей души": Молодежи важно перенимать ценности, идеалы и традиции старшего поколения

Сегодня важно обеспечить смену поколений, чтобы мы и наша молодежь, встречаясь с людьми зрелого возраста, переняли те ценности, идеалы и традиции, на которых воспитывалось старшее поколение. Об этом журналистам заявил министр образования Андрей Иванец после встречи с проживающими в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Исток", пишет БелТА.

Новая традиция, инициированная главой государства, началась с первых дней января. Она стала своеобразным продолжением традиционной благотворительной акции "Наши дети". Только теперь вниманием и подарками радуют уже пожилых людей, и поручено это благородное дело детям и молодежи.

"Встречаясь с людьми пожилого возраста, очень важно уделить им внимание. Мы видим, что за ними стоит большая история, это заслуженные люди, это люди, которые имеют более чем полувековой стаж трудовой деятельности, это ветераны Великой Отечественной войны. Очень важно сегодня обеспечить смену поколений, чтобы мы и наша молодежь, приходя и встречаясь с людьми зрелого возраста, переняли те ценности, идеалы и традиции, на которых воспитывалось это поколение. На самом деле во время таких встреч происходит взаимообогащение: молодые люди дарят пожилым свою энергию, тепло, жизнерадостность, с другой стороны, они могут почерпнуть необходимую мудрость и зрелость", - рассказал Андрей Иванец.



Министр узнал у проживающих в доме-интернате "Исток" секрет долголетия. "Их ответ был понятный и универсальный: надо трудиться, любить жизнь и то, что находится вокруг тебя, надо заботиться не только о материальных благах, но надо думать над тем, как сделать жизнь лучше. Эти слова напутствия очень ярко отражают ту государственную политику, которую проводит глава нашего государства, и на которую мы все должны ориентироваться для того, чтобы нашу страну и впредь делать процветающей, комфортной для каждого", - отметил руководитель образовательного ведомства.