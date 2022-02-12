Иванец рассказал о своих ближайших планах в должности министра образования

Министр образования Андрей Иванец расcказал в эфире телеканала"Беларусь 1" о своих ближайших планах в новой должности, сообщает БелТА.

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Как сообщалось, Андрей Иванец назначен министром образования 10 февраля.

"Уже успел провести три совещания. Совместно с коллегами уже обсудили основные направления работы министерства, - рассказал Андрей Иванец. - Следующая неделя достаточно уже плотная. Планируется встреча с ректорами университетов. Очень важна работа с регионами, поэтому намечена встреча с руководителями главных управлений образования всех областей. Потому что мы должны посмотреть глазами регионов на то, что происходит сегодня не только в столице, не только в высших учебных учреждениях, но и в целом в системе образования".