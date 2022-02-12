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Иванец рассказал о своих ближайших планах в должности министра образования
Министр образования Андрей Иванец расcказал в эфире телеканала"Беларусь 1" о своих ближайших планах в новой должности, сообщает БелТА.
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Как сообщалось, Андрей Иванец назначен министром образования 10 февраля.
"Уже успел провести три совещания. Совместно с коллегами уже обсудили основные направления работы министерства, - рассказал Андрей Иванец. - Следующая неделя достаточно уже плотная. Планируется встреча с ректорами университетов. Очень важна работа с регионами, поэтому намечена встреча с руководителями главных управлений образования всех областей. Потому что мы должны посмотреть глазами регионов на то, что происходит сегодня не только в столице, не только в высших учебных учреждениях, но и в целом в системе образования".
Министр подчеркнул, что люди, которые работают в образовании, - фактически творцы. "И в этой связи, конечно, я просто уверен, что на всех этапах системы образования: дошкольное, среднее, высшее, дополнительное мы сможем внести что-то новое. Потому, что глава государства четко и ясно сказал: Кодекс об образовании - это хорошо, но надо смотреть вперед. Именно этим и будем заниматься", - отметил он.