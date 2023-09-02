Иванец рассказал, сохранится ли централизованный экзамен

Сохранится ли централизованный экзамен, какие уроки вынесли после проведения ЦЭ в этом году, какие схемы наработали - в "Вопросе номер один" рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

По его словам, в выпускную кампанию 2023 года вся система образования сдавала экзамен - это введение централизованного экзамена. И по поручению главы государства было проведено много встреч, опросов среди учащихся и родителей, педагогов, насколько удачно он прошел, насколько он был воспринят. "Подавляющее большинство и ребят, и родителей очень положительно восприняли введение централизованного экзамена, - отметил министр, - в первую очередь потому, что все находятся в равных условиях. Это очень важный аспект, потому что справедливость и уверенность именно в правильном отборе, конкурсном отборе ребят не только при окончании школы, но и при поступлении в учреждения высшего образования, - это очень чувствительная тема".

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