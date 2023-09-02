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Иванец рассказал, сохранится ли централизованный экзамен
Сохранится ли централизованный экзамен, какие уроки вынесли после проведения ЦЭ в этом году, какие схемы наработали - в "Вопросе номер один" рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.
По его словам, в выпускную кампанию 2023 года вся система образования сдавала экзамен - это введение централизованного экзамена. И по поручению главы государства было проведено много встреч, опросов среди учащихся и родителей, педагогов, насколько удачно он прошел, насколько он был воспринят. "Подавляющее большинство и ребят, и родителей очень положительно восприняли введение централизованного экзамена, - отметил министр, - в первую очередь потому, что все находятся в равных условиях. Это очень важный аспект, потому что справедливость и уверенность именно в правильном отборе, конкурсном отборе ребят не только при окончании школы, но и при поступлении в учреждения высшего образования, - это очень чувствительная тема".
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Второй немаловажный аспект, который обозначил Андрей Иванец, что в этом году, кроме централизованного экзамена, у абитуриентов была возможность без экзаменов поступить в университеты. "Это дополнительная траектория для одаренных, - считает министр. - Более 4 тыс. студентов поступили в наши вузы в этом году без экзаменов. Согласитесь, достаточно серьезная, внушительная цифра. Почти 3 тыс. медалистов пришли в наши университеты и чуть менее тысячи ребят - обладатели красных дипломов, которые окончили колледжи. Это говорит о том, что в эту приемную кампанию мы уделили особое внимание каждому одаренному молодому человеку, каждому мотивированному молодому человеку, потому что в этом году мы практически на треть увеличили набор на целевую форму обучения", - заключил он.
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