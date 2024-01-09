Иванец: Система образования ориентирована на подготовку квалифицированных кадров под нужды экономики Беларуси

В этом году, хотел бы отметить, что впервые ребята, которые являются медалистами либо обладателями красных дипломов, выпускники колледжей смогут без экзаменов поступить на все специальности из перечня наиболее востребованных экономикой. Более того, в региональные вузы такие ребята - медалисты, отличники - смогут поступить без экзаменов практически на все специальности. Мы еще раз подтверждаем ту парадигму "сильные регионы - сильная страна".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси