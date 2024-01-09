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Иванец: Система образования ориентирована на подготовку квалифицированных кадров под нужды экономики Беларуси
Система образования ориентирована на подготовку квалифицированных кадров под нужды экономики Беларуси. Об этом в программе "Панорама" заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.
Традиционно есть перечень специальностей, которые определяются отдельным постановлением наиболее востребованных экономикой специальностей, рассказал он. К ним относятся специальности агропромышленного комплекса, ряд инженерных, инженерно-технических, некоторые педагогические специальности. "Безусловно, система образования в первую очередь сегодня ориентирована на подготовку квалифицированных кадров под нужды экономики нашей страны. Именно поэтому для таких специалистов создаются условия, при которых приходит больше ребят", - отметил министр.
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В этом году, хотел бы отметить, что впервые ребята, которые являются медалистами либо обладателями красных дипломов, выпускники колледжей смогут без экзаменов поступить на все специальности из перечня наиболее востребованных экономикой. Более того, в региональные вузы такие ребята - медалисты, отличники - смогут поступить без экзаменов практически на все специальности. Мы еще раз подтверждаем ту парадигму "сильные регионы - сильная страна".
В Беларуси развивают именно региональные университеты, как крупные центры подготовки специалистов для регионов страны, подчеркнул министр.
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