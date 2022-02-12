Иванец: Студент должен приобретать знания не только на лекциях, но и на практике

Студент должен приобретать знания не только на лекциях, но и на практике. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил министр образования Андрей Иванец. Помимо обновления материально-технической базы университетов, лабораторий и промышленных агрегатов, чтобы они не устаревали, важно во время учебы изучать предмет непосредственно на предприятиях. Например, студентам-химикам - на белорусских НПЗ. Особое внимание будет уделяться и целевому набору, ведь предприятия заинтересованы в подготовке кадров для себя. А также олимпиадникам - для них льготы при поступлении.



В минувшем году студентами стали 55 тысяч человек. Самые востребованные специальности экономического, юридического, технического и строительного профиля. Почти половина студентов бюджетники.

