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Иванец: В вузы должны приходить наиболее мотивированные ребята
В вузы должны приходить наиболее способные, мотивированные ребята, которые станут высококвалифицированными специалистами после окончания университета.
Повышение престижа высшего образования
Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Профильное ведомство проводит серьезную работу по повышению престижа высшего образования. По сравнению с прошлым годом, цифра приема в целом снижена на полтора процента. Контрольные цифры приема в белорусские университеты будут определяться с четким пониманием нужд экономики и какие нужны будут кадры нашей стране через 4 года.
Вступительная кампания - 2022
Напомним, сегодня второй день подачи документов в вузы. Всего на первый курс планируют зачислить 53 с половиной тысячи абитуриентов. На бюджетные места набор продлится до воскресенья, на платное обучение документы можно подать до 8 августа. Для некоторых сельскохозяйственных, творческих и силовых вузов - отдельные сроки. Зачисление на бюджет завершится 4 августа, а на платную основу - 10 числа.
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