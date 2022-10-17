Ивановский текстиль и узбекский трикотаж на ярмарке в Минске - цены приятно удивят

Софья Смирнова, менеджер ярмарки "Ивановский текстиль": Мы привезли комплекты постельного белья из 100 процентного хлопка. поплин сатин, перкаль. Обширный выбор подушек и одеял с различными наполнителями. Вся продукция качественная, шьется под заказ в городе Иваново. Также у нас есть узбекский трикотаж. Цены напрямую от производителя, поэтому, придя на нашу ярмарку, вы сможете неплохо сэкономить.