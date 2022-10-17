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Ивановский текстиль и узбекский трикотаж на ярмарке в Минске - цены приятно удивят

Ивановский текстиль и узбекский трикотаж на ярмарке в Минске - цены приятно удивят

Качественно, доступно и выгодно! В Минске открылась масштабная ярмарка ивановского текстиля. Одеяла, подушки, постельные комплекты из верблюжей и овечьей шерсти, что особенно актуально для зимнего сезона. В ассортименте - бязь, поплин, сатин и перкаль. А еще для покупателей узбекский трикотаж из натуральных тканей на любой вкус. Подобрать подходящий товар помогут опытные консультанты.

Софья Смирнова, менеджер ярмарки "Ивановский текстиль": Мы привезли комплекты постельного белья из 100 процентного хлопка. поплин сатин, перкаль. Обширный выбор подушек и одеял с различными наполнителями. Вся продукция качественная, шьется под заказ в городе Иваново. Также у нас есть узбекский трикотаж. Цены напрямую от производителя, поэтому, придя на нашу ярмарку, вы сможете неплохо сэкономить.


Покупателей ждут ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. В Минске по адресу Долгобродская, 24. Это ДК тракторного завода. Радовать новинками и приятными ценами продолжат до 24 октября.

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