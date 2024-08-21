Ивацевичи примут XXXI День белорусской письменности - как город преобразился к празднику

К торжеству город готовится серьезно. Построили новые объекты, обновили фасады домов и дорогу, продолжают благоустраивать улицы. Скоро начнут монтаж главной сцены. Установят ее на площади Ленина.

О подготовке к национальному празднику знает больше Анна Буйкевич.

Ивацевичи примут XXXI День белорусской письменности

В холле нашей библиотеки мы установили интерактивный стенд для удобства пользования наших читателей, которые могут здесь ознакомиться и с историей библиотеки, со структурой библиотеки, правилами пользования, со всеми мероприятиями, которые проходят у нас. Галина Михнюк, директор Ивацевичской районной библиотечной сети

И что особенно важно для читателей, новое оборудование позволит узнать буквально за несколько мгновений наличие определенной книги во всех библиотеках Ивацевичского района. Сегодня его центральная хранительница знаний и мудрости имени Филиппа Пестрака практически готова к XXXI Дню белорусской письменности. В этом году столицей масштабного национального форума стали Ивацевичи - большой праздник пройдет 31 августа и 1 сентября.

Мы уже несколько месяцев готовимся к этому празднику. Делаем ремонты, меняем интерьеры. Для нас это очень важно, очень существенно. И очень радостно. И вообще рады, что наша земля встретит такой замечательный, интересный, многогранный праздник - День письменности. Это популяризация белорусской письменности, это любовь к чтению, это развитие духовное. Галина Михнюк, директор Ивацевичской районной библиотечной сети

И, конечно же, сохранение традиций. В канун форума слова центральная библиотека обрела не только новый облик, но и символичный арт-объект. Рядом появилась скамейка с летающими книгами, на страницах которых цитаты великих белорусских авторов. Еще одну малую архитектурную форму установили у дома культуры. Какая она, пока держат в секрете. Интригу раскроют лишь во время празднования Дня белорусской письменности. Но и это не все подарки.





Качество оказания медпомощи в Ивацевичах улучшится: в городе установили аппарат КТ

Серьезные изменения в 2024-мкоснулись и здравоохранения Ивацевичей. Завершают ремонт в центральной районной больнице, а также ожидают открытия первого в городе кабинета компьютерной томографии. Планируется, что работать он будет в 2 смены. Если надо - и круглосуточно. Оборудование установят современное, отечественного производства. Красную ленточку перережут 31 августа.

Рассчитан на получение 64 среза, поставлен по централизованной закупке Минздрава. Если взять прошлый год, то только 580 раз мы возили пациентов в другие учреждения для выполнения данного исследования по экстренным показаниям. Это и Береза, и Барановичи. Сегодня все будем иметь у себя. И мы в полном объеме будем выполнять протоколы как по кардиологии, так и неврологии для диагностики в целом.

Город к празднику преобразился

Обновление дорог и фасадов домов, патриотические муралы, благоустройство улиц, ремонты культурных и социальных объектов. К масштабному празднику новая страница большой книги города буквально заиграла яркими красками.

Порядка 3 км одной улицы асфальтируем. Это Р2, улица Ленина. И порядка км ул Крутко. Это трасса Р6 республиканская. Придомовые территории, 5 придомовых мы сделали. Мы сделали 3 подъезда к серьезным соцобъектам: к ДК, детскому садику № 5, к СШ № 3. Библиотека, Дом культуры, историко-краеведческий музей - там уже все работы завершены. АндрейРегес, зампредседателя Ивацевичского райисполкома

"Город, конечно же, готовится. Обновляются и дороги, и дома, появляется много новых малых архитектурных форм. Замечательно у нас облагородили парк Победы. С нетерпением ждем праздника. Вот старший сын будет выступать на открытии малой архитектурной формы возле Дома культуры", - говорит местная жительница.

Во время празднования большую часть улицы Ленина перекроют: развернется интерактивный городок. На площади установят главную сцену. Ее монтаж планируют начать уже в ближайшие дни.