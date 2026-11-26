В Минске проходит IX Международная конференция Суда Евразийского экономического союза. Она объединила более 200 участников из семи стран, в том числе представителей органов власти, международных организаций, бизнеса, научного и юридического сообщества.

Главная тема - единообразное применение права ЕАЭС. От того, насколько одинаково страны союза трактуют общие нормы, зависит работа всего объединения. Особое внимание участники уделяют роли Суда ЕАЭС в обеспечении верховенства права и разрешении спорных вопросов.

В первый день конференции также обсуждают цифровизацию правосудия, баланс интересов участников экономических отношений и влияние решений Суда ЕАЭС на законодательство и практику стран союза.

Алексей Дронов, председатель Суда Евразийского экономического союза:

"Смысл нового полицентричного мироустройства, о котором часто говорят, заключается в том, чтобы создать пространство, где будут все интеграционные контуры между собой сотрудничать и взаимодействовать. Поэтому остается очень актуальной идея большого евразийского партнерства. Только недавно об этом наши руководители говорили на разных международных площадках. Евразийское экономическое сообщество в этом отношении выполняет очень важную роль. Оно является одним из интеграционных центров".

27 ноября в центре внимания будут вопросы общего рынка, свободного движения товаров и услуг, конкуренции, госзакупок и цифровых рынков.