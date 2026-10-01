IX Съезд учителей и работников образования государств - участников СНГ стартовал в Минске

Минск в эти дни превратился в столицу образования Содружества Независимых Государств. Беларусь принимает IX Съезд учителей и работников образования государств - участников СНГ.

Профессиональная дискуссия

1 октября в Национальной библиотеке Беларуси проходит форум, который определяет вектор образовательного будущего Содружества.

7 делегаций: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. И один ключевой вопрос: что еще сегодня необходимо сделать, чтобы укрепить интеграционные процессы в образовании в условиях современных вызовов.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

"Конкурентоспособность каждого государства зависит от системы образования. Когда есть мощный интеллектуальный потенциал, будут развиваться все сферы страны".

Нивелирование традиционных духовных ценностей и стирание исторической памяти - с одной стороны. С другой - сохранение технологического суверенитета и обеспечение технологического лидерства. Балансировать в таких условиях сложно, но реально. Для этого сегодня на пространстве СНГ имеются многие инструменты.

Доступность, качество и практикоориентированность белорусского образования - давно не просто наш национальный бренд, а ключевые ориентиры в воспитании и обучении. Мы сохранили лучшие советские традиции, адаптировав их под запросы современного рынка труда. И сегодня это находит широкий отклик.

Участников съезда эти два дня ожидает насыщенная программа. 1 октября - работа пленарного заседания и церемония награждения нагрудным знаком "Отличник образования Содружества Независимых Государств", а также мастер-классы в рамках второго этапа IV Международного фестиваля педагогического мастерства.

2 октября участников ожидает профессиональная дискуссия на самые разные темы: от вопросов развития дошкольного образования до высшего, а также вопросы инклюзивного образования и инновационных практик. Не обойдется и без культурной программы.