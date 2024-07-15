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Июльские контрасты - к концу недели температурный режим в Беларуси станет более комфортным

Экстремальные температуры пойдут на спад. Уже во второй половине недели погода в столице и Минской области станет более комфортной. А пока столбики термометров на 4-8 градусов превышают климатическую норму. Вместе с тропическим зноем сохраняются грозы. 16 июля днем до плюс 30-33 градусов. Ночью 15-20 тепла. Июльские контрасты ожидаются и в среду.

По области ожидаются сложные погодные условия. На большей части прогнозируются грозовые дожди, местами сильные, не исключен град и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, днем от 25 градусов по северо-западу до 30 градусов по юго-востоку области.
Виктория Матвеенко, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии

В пятницу температура опустится. Ночью 11-16 тепла, днем до 22-27 градусов со знаком плюс. Преимущественно без осадков. Только днем в субботу и воскресенье в отдельных районах возможны грозы.

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