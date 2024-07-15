Июльские контрасты - к концу недели температурный режим в Беларуси станет более комфортным

Экстремальные температуры пойдут на спад. Уже во второй половине недели погода в столице и Минской области станет более комфортной. А пока столбики термометров на 4-8 градусов превышают климатическую норму. Вместе с тропическим зноем сохраняются грозы. 16 июля днем до плюс 30-33 градусов. Ночью 15-20 тепла. Июльские контрасты ожидаются и в среду.