Из 600 гостиниц сертификат есть лишь у 90: сколько в Беларуси пятизвездочных отелей

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В Беларуси обсуждается возможность обязательной сертификации гостиничных услуг. Пока этот процесс добровольный, и сейчас официальный сертификат есть лишь у небольшой части отелей. Сколько их в стране, рассказала начальник отдела Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Татьяна Смирнова в "Актуальном интервью".

"На сегодняшний день из порядка 600 гостиниц, которые у нас работают на территории страны, только 90 получили официальный сертификат соответствия на категории от "без звезд" до "пяти звезд", - отметила начальник отдела БелГИСС.

quote Пятерок у нас всего 5. Один из них - это санаторий в Гродненской области. Четверок у нас 10. Большая часть концентрируется, конечно, в Минске. Самая большая ниша - это трехзвездочные, их 44. 33 из них находятся в Минске. Двоек у нас 10. Еще 12 гостиниц без звезд и 9 хостелов". Татьяна Смирнова

Проверить эти данные можно на официальном ресурсе - "Качество.бел". "Там есть отдельная вкладка "Сертифицированные отели Республики Беларусь", где о них можно посмотреть официальную информацию, данные из реестра: сколько действует сертификат, какая категория, где находится гостиница. Есть там и фотографии", - подчеркнула Татьяна Смирнова.

На процедуру, по ее словам, не подаются по двум причинам: либо уровень не дотягивает, либо не позволяют сетевые стандарты. "Подаются на сертификацию те, кто имеет наиболее хороший, высокий уровень. Кто-то не подается в силу сетевых стандартов. В сетевых стандартах иногда есть такие требования, которые немножко противоречат предметам гостеприимства у нас в стандарте. Поэтому они заведомо предполагают, что могут не пройти сертификацию, а поменять сетевые стандарты практически невозможно, это как отказаться от франшизы", - сказала специалист.

К слову, проект указа об обязательной сертификации уже прошел согласование. Сейчас он находится в правительстве. "Мы ждем, какое будет принято решение. Но мы идем, в общем-то, по опыту Российской Федерации, а у них это обязательно. Мы считаем это целесообразным, для того, чтобы понимать, где какой сегмент гостеприимства у нас находится", - отметила Татьяна Смирнова.

Она подчеркнула, что отказ не означает конец пути. "Если что-то не соответствует требованиям, орган по сертификации не захлопнет дверь и не скажет, что у вас все плохо и вы ничего не получите. Нет, он пишет несоответствия, свое заключение и что необходимо сделать, чтобы получить категорию. Гостиница видит, к чему ей нужно стремиться. Она улучшает свою материальную базу, делает ремонт, если это необходимо, и получает свой сертификат. В принципе, сертификация и нацелена на то, чтобы привести наше гостиничное хозяйство в современный цивилизованный вид", - пояснила она.

В проекте указа предусмотрено поэтапное введение обязательной сертификации. "Планируется, что к 1 января 2028 года это коснется крупных гостиниц, где свыше 70 номеров. А остальных - с 1 января 2029 года", - заключила Татьяна Смирнова.