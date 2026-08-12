Из Беларуси в Монголию экстрадирован преступник

Из Беларуси в Монголию экстрадирован находящийся в международном розыске преступник.

Монгольские правоохранительные органы объявили в международный розыск 41-летнего мужчину за незаконное проведение азартных игр в составе организованной группы. Следы фигуранта привели в нашу страну.

Алексей Вершель, начальник Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:

"В результате организованного по каналам Интерпола взаимодействия и проведенных органами внутренних дел оперативно-разыскных мероприятий местонахождение скрывшегося от правосудия беглеца установлено в городе Минске, где он и был задержан сотрудниками уголовного розыска. По результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение о выдаче разыскиваемого лица в Монголию для привлечения к уголовной ответственности".

Белорусские правоохранители на постоянной основе сотрудничают с зарубежными коллегами. Подобные экстрадиции проходят после необходимого запроса по линии Интерпола и задержания преступников на территории Беларуси.