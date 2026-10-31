Из черноты - в свет: эвакуированные из Алешек впервые за долгое время увидели мирную жизнь

Краткий пересказ от ИИ

Масштабная гуманитарная миссия по эвакуации жителей Алешек благополучно завершена. Путь занял больше суток. Утром самолеты сели в аэропорту Гомеля. Беларусь встретила эвакуированных жителей Алешек, окружив их искренним человеческим теплом и максимальной заботой. В этот непростой жизненный момент белорусская земля стала для пострадавших надежным причалом, где каждый нашел не просто безопасный кров, а настоящее душевное утешение.

Небольшая остановка в Беларуси для женщин, детей, пенсионеров и маломобильных людей стала глотком свежего воздуха. Как они сами признавались, попали из ада в рай. По поручению главы государства был оперативно мобилизован медперсонал, подготовлены койки, а также сформирована 21-я инициативная группа по оказанию помощи на местах.

В Гомеле люди получили всю необходимую медицинскую помощь. Волонтеры и большая команда самых разных специалистов приложили все усилия, чтобы окружить прибывших искренним вниманием, согреть их сердца заботой и вернуть им долгожданное чувство мира, стабильности и домашнего уюта. Их обогрели, вкусно накормили и собрали для них угощения в дорогу.

Гуманитарная миссия готовилась с мая. (Москва и Киев договаривались при содействии и полной поддержке первой леди США Мелании Трамп.) Американские журналисты, кстати, сегодня признались: приемом в Беларуси поражены.

Выстроенные доверительные отношения между Беларусью и Украиной сыграли ключевую роль при реализации гуманитарной операции. Как подчеркнул омбудсмен Верховной рады Украины, для людей сделано все.

Самолеты с эвакуированными людьми из города Алешки Херсонской области приземлились в аэропорту Гомеля. В одном самолете находились маломобильные люди, те, кому нужна медицинская помощь. Поэтому сюда подъехали кареты скорой помощи и людям стали оказывать необходимую медицинскую помощь. Вторым самолетом прилетели семьи с детьми, а третьим - те, кто не смог оставить домашних животных. Больше 60 собак прибыли вместе со своими хозяевами на борту.

Дорога была непростой. Люди измучены. Из Алешек добирались фактически сутки без остановок. Они слегка растеряны. На белорусской земле большое количество желающих помочь. Они даже поначалу отказывались от интервью. Но спустя всего полчаса на их лицах появились проблески улыбок.

Одну из пенсионерок волонтеры Красного Креста доставили в карету скорой помощи. Внимание абсолютно каждому. Медики не знали, какие медицинские показания есть у этих людей, поэтому им предстояло узнать всю информацию и только потом оказывать квалифицированную помощь.

Мужчина показывает травму, которую получил от дрона. "Утром с рынка шел к себе домой - и вот результат", - сказал он.

Любови Тихоновне 76 лет. Она одна жила в Алешках без какой-либо помощи со стороны. "Страшно. Постоянно разбиваются, горят дома, постоянно люди гибнут", - описала ситуацию она.

Около ста граждан в разной степени нуждались в медицинской помощи, и она была им оказана. Задействовали 21 бригаду скорой медицинской помощи, включая реанимобиль. Непосредственно в аэропорту участие в этой миссии приняли 45 медиков.

Сергей Белый, начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома:

"Бригады дополнительно усилены врачами-травматологами, хирургами и также врачами-педиатрами для оказания медицинской помощи детям".

Дополнительно на базе третьей городской клинической больницы в Гомеле развернули 15 коек на случай необходимости оказания медпомощи в стационарных условиях. Не пригодилось.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На протяжении ряда лет по поручению главы государства открыт гуманитарный коридор. И проведение этой миссии неоднократно обсуждалось в Новой Гуте. Получилось. Мы видим глаза, лица людей, которые возвращаются к себе на родину со словами благодарности. Вы знаете, на мой взгляд, этот гуманитарный шаг - это не политика, это человечность".

"Мы благодарим Республику Беларусь за организацию на высоком уровне. Самолеты прилетели. Мы видим, насколько быстро была организована доставка людей, оказание медпомощи, - отметил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Здесь же палаточный лагерь. Это 6 обогреваемых модулей МЧС и областной организации Белорусского Красного Креста. В них организовано питание, работа медицинской службы, а также специалистов психологической службы. Местные власти создали все условия, чтобы на белорусской земле эвакуированные из города Алешки ощутили себя в полной безопасности.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Беларусь и Гомельская область всегда готовы протянуть руку помощи, руку людям, которые находятся в беде. И мы это неоднократно демонстрировали".

Некоторые люди, получив еду, стали молиться, поскольку дома приходилось выживать, готовя суп из сорняков.

Еще в аэропорту Анапы одна из женщин, которая эвакуировалась из Алешек, сказала, что очень любит Беларусь, а еще очень хочет попробовать белорусскую жареную картошку. В гомельском аэропорту ее угостили той самой жареной картошкой.

"Боже, я так мечтала!" - не скрывала эмоций женщина. Она рассказала, что последний раз ела картошку несколько месяцев назад.

Блюда из белорусского картофеля оценили и наши американские коллеги!

Гости из-за океана признались, что им очень понравились белорусские драники. "Драники со сметаной - буквально лучшее, что мы пробовали за последнее время. Я расстроен, что у нас таких не делают", - сказал оператор американского телеканала Newsmax Джон Чей.

"Я был поражен, как тепло нас встретили в аэропорту. Все было четко, системно и организовано. Это чувствовалось на каждом этапе. Я впечатлен", - признался Джон Чей.

Алекс Салви, журналист американского телеканала Newsmax:

"Мы бы хотели сказать огромное спасибо Администрации Президента Лукашенко: в последнее время мы работаем очень близко и знаем, что делаем реально важную работу. У нас очень большой прогресс".

Сила белорусской земли - в мелочах. История Ванюши согрела душу. Он оставил игрушечного медведя в Алешках, а в Беларуси прижал к груди нового плюшевого.

К границе эвакуированные жители Алешек ехали, внимательно рассматривая виды за окном, сравнивая.

"У вас вообще цивилизация здесь в Беларуси", - сказал мужчина.

"Мы отвыкли от этого. Выезжаешь из этой черноты и попадаешь в свет. Свет! А мы его почти не видели. Я фотографирую и плачу от того, что у нас этого нет, у нас все черное", - эмоционально говорит женщина.

"За пять лет просто непривычно, когда что-то строится, когда все вокруг разрушается. Вот в чем моменты", - добавил другой мужчина.

Новая Гута - белорусско-украинская граница, место встречи двух сторон. И здесь буквально каждого жителя Алешек передают в руки своим коллегам медики и волонтеры.

Пожилой человек у машины скорой помощи радостно улыбается и говорит, что в Беларуси всегда нормально себя чувствует. "Не был в Беларуси, но знал и знаю вашего Президента. Дай ему Бог здоровья. Чистота и порядок. Мы приехали, он нас накормил, напоил, понимающий человек. Такого человека, что надо поискать. Нельзя такого человека терять. Политика политикой, а справедливость нужна во всех странах мира", - уверен он.

"Хорошо нас встретили везде и проводили хорошо. Давали все нам покушать, пакеты. Спасибо всем", - поблагодарила женщина.

В конце стали уезжать кареты скорой помощи, дальше последовали автобусы. Можно сказать, что гуманитарная миссия в Алешках, так ее все называют, завершена. Завершена сегодня на территории Беларуси, но для Украины она еще продолжается, как отметил омбудсмен Верховной рады Украины. Для них она завершится, как только они доберутся уже каждый к себе домой.

Минск, Москва, Киев, Вашингтон работали вместе. И вот этот пример доказывает, что только сообща можно достичь таких результатов.