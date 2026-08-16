Из городской суеты в аутентичную деревню: в Беларуси набирает популярность избинг

Сегодня все больше людей меняют городскую суету на воссоединение с природой - покупают пустующие дома в сельской местности. А государство этот процесс активно поддерживает. Населенные пункты, которые еще недавно могли исчезнуть с карты Беларуси, сегодня возрождаются на глазах. Аутентичные дома, природа, традиции - все это уже привлекает гостей не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Семья Новиковых два года назад стала обладателем дома в деревне Мачулищи, расположенной в 15 км от Минска. Приобретение обошлось всего в одну базовую величину. О собственном уголке на природе супруги мечтали давно, теперь они счастливы, что задуманное удалось воплотить в жизнь.

Поиски заняли около трех месяцев, и, по счастливой случайности, семья нашла именно тот дом, о котором так долго мечтала. Правда, привести участок в порядок заняло немало времени.

Любовь и Алексей, хозяева дома, никогда раньше не жили в деревне. Но всегда мечтали о простых радостях: пройтись босиком по траве, приготовить ужин в русской печи, дать детям простор для игр и велосипедных прогулок.

"Очень важно иметь свой кусочек земли за городом, чтобы потом дети могли сюда приезжать, отдохнуть. И тут такой воздух, что вообще все ощущается по-другому. Деревенская работа, я на ней отдыхаю. Потому что все перекопать, сгрести траву, это совершенно по-другому, и мозг отдыхает", - рассказала дочь владельца дома Полина Новикова.

Ремонт внутри дома занял год: снесли лишние стены, убрали старые обои, своими руками отреставрировали шкафы и ставни окон. И самое главное, привели в порядок русские печи. Любимое занятие главы семейства - готовить традиционные белорусские блюда и собирать всю семью за одним столом.

Свежий воздух, собственный огород и белорусская природа прямо за порогом - это реальность без серьезных финансовых вложений. В Беларуси уже 5 лет действует Указ № 116, который позволяет приобрести пустующий дом в живописном месте всего за одну базовую величину - на сегодня это 45 рублей. Сумма сопоставима походу в продуктовый магазин.

Приобрести собственный домик в деревне сегодня несложно. Достаточно зайти на сайт Единого реестра пустующих домов Национального кадастрового агентства и выбрать будущий участок в любом уголке нашей Синеокой. Так только за 2025 год было куплено свыше 1,5 тыс. домов, а за 8 месяцев 2026 года уже более 1 тыс. И с каждым годом интерес к приобретению такой недвижимости растет.

"В Минской области по состоянию на август 2026 года уже было продано 220 пустующих домов, в Гродненской области - 270. Сейчас чтобы оценить количество домов готовых к продаже, я рекомендовал бы открыть наш информационный ресурс - публичную кадастровую карту. Был создан соответствующий тематический слой, который позволяет оценить масштаб того, где у нас эти дома расположены и конкретно их местоположение", - рассказал консультант отдела регулирования земельных отношений Госкомитета по имуществу Беларуси Евгений Батуревич.

Одни покупают дома, чтобы в них жить, другие - чтобы строить бизнес. Именно так в Беларуси начал набирать популярность избинг - направление экотуризма, при котором гости размещаются в аутентичных домах, но с современным гостиничным комфортом.

Дом с 7 спальнями, 2 печами, мангалом, купелью, баней и просторной беседкой. Здесь есть все для комфортного отдыха гостей. Аутентичная усадьба расположена в Воложинском районе и вот уже 11 лет она радует всех, кто сюда приезжает.

Хозяин усадьбы Евгений приобрел дом довоенной постройки еще в 2014 году. Его мечтой было создать белорусский уголок, куда приезжали бы туристы, чтобы проникнуться местной культурой.

"Аутентичность больше привлекает туриста, потому что это особенность усадьбы, которая становится интересным для посещения, для посетителя. Культура белорусская интересна и для гражданина Республики Беларусь, и для иностранного туриста. Поэтому у нас все, что в доме можно увидеть, даже потрогать, прикоснуться к самобытности белорусской, это все собрано вот годами нами, нашими родителями", - поделился владелец усадьбы Евгений Красновский.

Хлеб из печи своими руками, домашнее масло, кукла-оберег - здесь этому учат всех, от мала до велика. Это не просто развлечение, а полное погружение в белорусские традиции.

Направление экотуризма избинг чаще всего привлекает иностранных гостей. Погрузиться в традиционную атмосферу белорусской жизни решила и семья Шанк из Германии. Они впервые в Беларуси и специально искали именно такое место, которое смогло бы передать весь колорит страны. Вместе с тремя детьми супруги наслаждаются местными пейзажами и готовят на мангале.

Поля, луга, леса, а также реки и озера в сочетании с аутентичной атмосферой деревенских домов и гостеприимством хозяев дают возможность отвлечься от городской суеты. Один раз побывав, неизбежно захочешь свой собственный уголок спокойствия. И в нашей стране для этого созданы все условия. Дело только за мечтой, которая теперь ближе, чем кажется.