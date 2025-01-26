Из Литвы и Италии - из каких еще стран приехали белорусы проголосовать на выборах

61-й участок для голосования в Минске по улице Свердлова точно можно назвать единственным, потому что на нем могут проголосовать соотечественники, которые проживают за рубежом и, что важно, находятся на консульском учете.

По одному такому участку для голосования есть абсолютно в каждом областном центре. В 2025 году нет участков для голосования за рубежом. Но это соотечественников не остановило.

Что говорят белорусы, которые хранят в сердце любовь к родине и, несмотря ни на какие расстояния, приезжают в страну и голосуют.

Избиратель из Германии:

"Живу в Германии больше 20 лет, искажение информации происходило не за последние годы, а было много лет. Я всегда стремлюсь говорить людям, что нужно смотреть всегда по обе стороны, потому что немецкая сторона смотрит на Россию и Беларусь со стороны политических взглядов".

На сегодняшний день приехали проголосовать 24 человека из Литвы, Латвии, США, Германии, Италии. Судя по настроениям, социальной напряженности не наблюдалось. Идут все с улыбкой, с хорошим настроением. Руслан Фурс, председатель комиссии участка для голосования № 59 по выборам Президента

26 января здесь принимали самую внушительную делегацию международных наблюдателей из Африки. Были даже сомнения, смогут ли все сразу ознакомиться с работой участка. Но все получилось, не мешая процессу голосования. Говоря про наблюдателей, еще их интересовала буквально каждая деталь - от формирования списков до материала урны. Говорят, в Африку наблюдатели приезжают со всего мира, а вот их мало кто зовет. За это благодарят Беларусь.

Форчун Чарумбира, председатель Панафриканского парламента: "Для нас важно наблюдение для того, чтобы у нас были ориентиры, стандарты, которые мы сможем внедрить. Избирательный процесс, организованный в форме голосования, означает подотчетность власти народу через механизм выборов. И я бы хотел отметить, что выборы здесь проводятся регулярно и согласно Конституции".

"Я должна сказать, что сегодня как-то особенно радостно и легко делать этот выбор. Потому что многое осознано многими. И, как мне кажется, последние 5 лет нас научили быть взрослыми и серьезными, быть благодарными за то, что сохраняются основополагающие фундаментальные вещи. А я от себя должна сказать - для культуры, для ее духовной составляющей. Вот за это я сегодня голосую не одной, а двумя руками", - поделилась гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.