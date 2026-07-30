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Из Орши в Узбекистан отправился первый прямой грузовой поезд

Со станции Орша-Восточная в Узбекистан 30 июля отправился первый грузовой состав по сквозному маршруту Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан.

Проект "Славянский караван" - это принципиально новый подход к доставке товаров, полностью исключающий задержки в пути. Интерес к логистическому коридору взаимный: в будущем из Узбекистана ждут встречный "Восточный караван".

В составе находится продукция деревообработки, сахар, картофельный крахмал. В дальнейшем перечень грузов планируют расширить, а также включить в состав "Славянского каравана" вагоны с контейнерами. Такой сквозной сервис максимально удобен для отправителей небольших партий грузов.

Состав из 60 вагонов направляется прямиком в Узбекистан. На начальном этапе предусмотрена отгрузка два раза в месяц. Товары со всей страны будут доставляться на станцию Орша-Восточная.

начальник Белорусской железной дороги

Валерий Веренич, начальник Белорусской железной дороги:

"Уже сегодня проходили по маршруту Беларусь - Узбекистан. Мы с узбекскими коллегами продумали совершенно иной сервис. Он более качественный. Состав без расформирования и без дополнительных остановок проследует на территорию России, Казахстана и прибудет в Узбекистан по расписанию".

Беларусь и Узбекистан уверенно движутся к увеличению товарооборота. "Славянский караван" исключит дополнительные переформирования состава, тем самым сократит сроки доставки. Удобная логистика - очевидный плюс для отправителя и получателя грузов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси

Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"Беларуси и Узбекистану до 2030 года нужно довести объемы до 2 млрд долларов. У нас есть политическая воля лидеров двух стран, у нас есть большие объемы и желание наших предпринимателей работать вместе. Есть товары, которые взаимно дополняют наши экономики. На обратном пути мы будем ждать, что сюда поедет "Восточный караван".

председатель Витебского облисполкома

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"Это действительно сквозной маршрут. В поставках товаров огромное значение имеет стоимость и сроки доставки грузов. Поставка 20-тонного контейнера обходится как минимум в полтора раза дешевле, чем поставка автомобильным транспортом. Если раньше поставка отдельного вагона могла занимать до двух месяцев, то сегодня этот состав прибудет в Узбекистан в течение 5-7 суток. Это, на мой взгляд, прекрасные показатели срока в эффективности".

Объем товаров, которые Беларусь экспортирует в Узбекистан по железной дороге, растет. Что касается импорта, в нашей стране пользуются популярностью качественные узбекские фрукты, сухофрукты и текстильная продукция.

Разделы:

ОбществоЭкономика

Теги:

поездБеларусь-Узбекистангрузыперевозки
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