Из Орши в Узбекистан отправился первый прямой грузовой поезд

Со станции Орша-Восточная в Узбекистан 30 июля отправился первый грузовой состав по сквозному маршруту Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан.

Проект "Славянский караван" - это принципиально новый подход к доставке товаров, полностью исключающий задержки в пути. Интерес к логистическому коридору взаимный: в будущем из Узбекистана ждут встречный "Восточный караван".

В составе находится продукция деревообработки, сахар, картофельный крахмал. В дальнейшем перечень грузов планируют расширить, а также включить в состав "Славянского каравана" вагоны с контейнерами. Такой сквозной сервис максимально удобен для отправителей небольших партий грузов.

Состав из 60 вагонов направляется прямиком в Узбекистан. На начальном этапе предусмотрена отгрузка два раза в месяц. Товары со всей страны будут доставляться на станцию Орша-Восточная.

Валерий Веренич, начальник Белорусской железной дороги:

"Уже сегодня проходили по маршруту Беларусь - Узбекистан. Мы с узбекскими коллегами продумали совершенно иной сервис. Он более качественный. Состав без расформирования и без дополнительных остановок проследует на территорию России, Казахстана и прибудет в Узбекистан по расписанию".

Беларусь и Узбекистан уверенно движутся к увеличению товарооборота. "Славянский караван" исключит дополнительные переформирования состава, тем самым сократит сроки доставки. Удобная логистика - очевидный плюс для отправителя и получателя грузов.

Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"Беларуси и Узбекистану до 2030 года нужно довести объемы до 2 млрд долларов. У нас есть политическая воля лидеров двух стран, у нас есть большие объемы и желание наших предпринимателей работать вместе. Есть товары, которые взаимно дополняют наши экономики. На обратном пути мы будем ждать, что сюда поедет "Восточный караван".

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"Это действительно сквозной маршрут. В поставках товаров огромное значение имеет стоимость и сроки доставки грузов. Поставка 20-тонного контейнера обходится как минимум в полтора раза дешевле, чем поставка автомобильным транспортом. Если раньше поставка отдельного вагона могла занимать до двух месяцев, то сегодня этот состав прибудет в Узбекистан в течение 5-7 суток. Это, на мой взгляд, прекрасные показатели срока в эффективности".

Объем товаров, которые Беларусь экспортирует в Узбекистан по железной дороге, растет. Что касается импорта, в нашей стране пользуются популярностью качественные узбекские фрукты, сухофрукты и текстильная продукция.