Из вчерашних школьников в курсанты - у "абитуриентов в погонах" завершается курс молодого бойца

Краткий пересказ от ИИ

Важный этап наступает в жизни первокурсников вузов, которые готовят будущих офицеров - военных, пограничников и милиционеров. У "абитуриентов в погонах" завершается курс молодого бойца.

Пока их ровесники наслаждались последним месяцем лета перед учебой, эти ребята уже делали свои первые шаги в профессии: учили воинский устав, тренировались ходить строем и постигали азы выбранной профессии. И главное - привыкали к армейскому распорядку.

Ранние подъемы с пробежками, выстроенный режим, первые наряды, насыщенные занятия, - ритмы службы далеко не гражданские. Зато уже через месяц - это совершенно другие юноши и девушки - самостоятельные, осознанные и более уверенные в себе.

Расскажем о "взрослении" и становлении будущих специалистов, выбравших надеть погоны.

За парту в мундире

Из вчерашних школьников будущих пограничников готовят в учебном центре под Сморгонью. Для первокурсников Института пограничной службы - как и для других курсантов - учебный сбор, больше известный как "курс молодого бойца" - начинается с первых чисел августа.

Павел Шавров, врио начальника курса факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси:

"Огневая и тактическая подготовка, военная топография, строевая подготовка - все это будет необходимо первокурсникам в дальнейшем для выполнения задач по предназначению. Учебный сбор помогает им адаптироваться к новым условиям жизни и распорядку дня. Как правило, курсовым офицерам хватает порядка полутора недель, чтобы вчерашние школьники были полностью готовы к военной службе".

В этом году, говорят, набор получился особенным. Среди тех, кто решил связать жизнь со службой, большая часть - выпускники кадетских училищ, воспитанники военно-патриотических классов и солдаты срочной и контрактной службы. Для них, конечно, адаптация к армейской жизни проходит значительно проще, и в этом они помогают товарищам.

Никита Хорсов

Никита Хорсов, курсант Института пограничной службы Беларуси:

"Служил в Сморгонской пограничной группе. Проходил обучение как в нештатном учебном пункте, так и в кинологическом центре Сморгонской пограничной группы. Мне подсказали, что можно поступать в институт со срочной военной службы. Мы с нашим старшим лейтенантом по отделу боевой подготовки начали собирать документы - и вот я здесь. Он в нас верил, мы в себя тоже верили. Опыт, полученный во время срочной службы, сейчас действительно очень помогает, в том числе поддерживать ребят, которые пришли со школьной скамьи или из кадетских училищ".

Погружение в профессию невозможно представить без теории - это, например, изучение общевоинских уставов. Но основная часть сбора - это практика. Преподаватели моделируют ситуации, с которыми будущие офицеры могут столкнуться в реальной службе.

Роман Пашкевич, курсовой офицер факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси:

"На данной учебной точке демонстрируются уловки, к которым могут прибегать нарушители государственной границы при преодолении контрольно-следовой полосы. В частности, мы показываем, как один человек может переносить другого, как это отражается на местности и какие изменения ландшафта за этим следуют. Курсанты учатся обращать внимание не только на сами следы, но и на любые посторонние предметы, которые могут оставить нарушители: пачки от сигарет, фантики".

Получения оружия и патронов - и выход на рубеж. Огневая подготовка. Все действия находятся под четким руководством опытных преподавателей.

В учебном центре курсанты, у которых нет за плечами срочной службы, впервые берут в руки оружие. Из положения стоя, с колена, лежа из-за укрытия - бойцам нужно поразить цель с расстояния до 100 м. Конечно, получается не с первого раза, главное - приноровиться. Но, по словам инструкторов, уже со второй попытки заметны первые успехи.

Павел Круглик, курсант Института пограничной службы Беларуси:

"Неделя-полторы - и в целом уже входишь в курс дела полностью. Нигде не бывает легко: тяжело как в военных вузах, так и в гражданских, везде тяжело, но ко всему можно привыкать и стремиться. Я поступал сюда, чтобы стать офицером-пограничником, стать более уверенным в себе, дисциплинированным - стать лучшей версией самого себя".

Учебный центр возле Гораней, что под Минском - место "взросления" и становления будущих правоохранителей: милиционеров, военнослужащих внутренних войск, следователей и экспертов. В 2026 году ряды курсантов милицейской академии пополнили 440 ребят.

Андрей Рыбаков, курсант Академии МВД Беларуси:

"В этом году был довольно-таки большой конкурс. Я поступал на факультет криминальной милиции, но я не прошел по баллам, мне не хватило буквально 9 баллов. Но на самом деле я рад, что я поступил на ФМОП. Я всю жизнь был с повышенным чувством справедливости. Я не мог оставаться в стороне, всегда хотел быть причастен к этому. Это был осознанный выбор с самого начала".

"Помимо сильной половины нашего общества присутствуют и курсанты-девушки. Их в этом году 15: 13 - на уголовно-исполнительном факультете, по одной - на факультете милиции общественной безопасности и факультете криминальной милиции, - рассказал Сергей Гайкович, замначальника учебного сбора по учебной работе Академии МВД Беларуси. - Основной целью проведения учебного сбора служит подготовка наших новобранцев для дальнейшей службы в органах внутренних дел, для выполнения задач по защите общества от преступных и иных противоправных посягательств".

Щит, защита конечностей, шлем. Особые занятия в расписании курсантов - основы владения средствами индивидуальной защиты.

Даниил Никеенок, курсант Академии МВД Беларуси:

"На данном занятии самое тяжелое - делать экипировку в первый раз. Это довольно-таки тяжелый процесс, с ней очень сложно передвигаться. Где-то движение может поначалу сковывать".

Различные приемы, команды, работа в экипировке, нанесение ударов, методы защиты и нападения, и действия - при пресечении массовых беспорядков, чтобы самому не пострадать от нападок разъяренной толпы, забрасывающий личный состав камнями, брусчаткой или коктейлями Молотова. Опытные офицеры готовят к разным ситуациям, которые могут возникнуть в будущем в ходе службы.

Михаил Денисевич, старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Академии МВД Беларуси:

"Даже начиная с индивидуальной стойки и выполнения команды "К бою!" - от этого зависит безопасность каждого сотрудника. Если он из-за щита выставляет локоть или ногу, соответственно, попадание стороннего предмета, допустим, камня, приводит к травме. Хорошо, если это будет элементарный синяк, так называемая ссадина. Хуже, если перелом - соответственно, мы теряем бойца. Если это плотный строй, потеря бойца создает брешь, что может привести к прорыву противника, рассечению подразделения на части и, соответственно, к его гибели. Поэтому слаженность действий и чувство плеча напарника, его твердой руки здесь имеют колоссальное значение".

Во всеоружии к началу учебного года подходят и будущие военные. В программу подготовки первокурсников, помимо прочего, входят занятия с беспилотниками - этим, в том числе, отличается курс молодого бойца - будущих военных офицеров. С первых его дней первокурсники постигают теорию устройства летательных аппаратов и тренируют навыки пилотирования, осваивают сборку-разборку FPV-дронов и их боевое применение. Более углубленно изучать предмет продолжают уже во время учебы.

Ярослав Камзельский, преподаватель кафедры спецподготовки и боевого применения БАК Военной академии Беларуси:

"Этот тренд появился сравнительно недавно, буквально несколько лет назад. Суть заключается в том, что беспилотный авиационный комплекс, их использование, оно достаточно актуализировано. И тренд в Академии взят такой, что каждый выпускник должен уметь применять беспилотные летательные аппараты массой до 10 кг. То есть это такое карманное средство разведки, корректирование приданных огневых средств. Наведение авиации и непосредственно нанесение ударов".

Интенсивные тренировки у первокурсников - на полигоне под Борисовом. Во время КМБ пока щадящий режим, вчерашние школьники еще должны адаптироваться к новым для них условиям. Но самая зрелищная и захватывающая часть - обкатка танком. Курсанты имитируют уничтожение техники и пехоту противника.

Посвящение в курсанты - это уже завершающий этап подготовки военных курсантов к 4 годам предстоящей учебы. После вручения курсантских погон.

Алексей Рябинин, начальник факультета ПВО Военной академии Беларуси:

"Они очень сильно поменялись, повзрослели, потому что обстановка поменялась. Они уже самостоятельно живут, учатся и выполняют задачи без помощи родителей. Соответственно, их подталкивает быть самостоятельными, принимать решения. Я думаю, что родители это заметили, и, приехав на присягу, они своих детей, можно сказать, не узнают".

Шеренга, фланг, строй - их шаг к мечте быть офицером - каждый день становится увереннее. В течение месяца учебные сборы готовили их к одному из самых важных событий в жизни любого человека в погонах - принесению присяги. Всем им еще многому предстоит научиться, но фундамент, на котором будет строиться характер и профессионализм офицера, заложен. Впереди - насыщенные учебные будни. А прежде у курсантов есть время провести с семьей и поделиться впечатлениями насыщенного августа.