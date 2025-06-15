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Из-за дождливого июня сезон сбора грибов в Беларуси наступил раньше
У природы свои планы и календарь. В этом белорусы убедились с приходом дождливого лета, больше похожего на сентябрь. Причем перемены происходят не только с погодой, сезон сбора лесных даров тоже сместился. Подосиновики, лисички и даже белые грибы в июне стали ньюсмейкерами в социальных сетях.
Александр Горбацевич, профессиональный охотник на съедобные, редкие и самые вкусные грибы, только что вернулся из Гомельской области с прогнозами о начале грибного сезона.
Александр Горбацевич, грибник, блогер:
"Больше всего белых грибов на юге Беларуси, там, где теплее, - Гомельская и Брестская области. В Минской области со дня на день они тоже появятся, а маленькие лисички уже вылезли, стоит только подождать, пока они подрастут до приемлемого размера. Благородные грибы появятся уже через неделю".
По профессии Александр Горбацевич IT-разработчик, а по призванию - исследователь белорусской природы. Места сбора блогер вычисляет с помощью математических формул, даже написал для этого специальную программу. Оказывается, в этом ремесле тоже есть свой алгоритм.
"Я слежу за погодными условиями, за перепадами температур. Чтобы грибы появились в лесу, дождь - одно из необходимых условий. Но если будет тепло и дождь, то плодовые тела, которые все собирают, не появятся. Для роста грибов температура должна понизиться. Как правило, это происходит ночью, когда температура падает до +8 °C и накануне были дожди. Нужно отсчитать 12 дней, а затем отправиться в лес. При таком раскладе высок шанс, что мы найдем много благородных грибов", - поделился секретами грибник.
Главное правило в сборе грибов - не разрушать лесную подстилку, чтобы грибница не подсыхала. Также гриб нужно аккуратно выкручивать, а не вырывать.
Сегодня полезной информацией удобнее и эффективнее делиться в личном блоге. У белорусского грибника более 200 тыс. подписчиков в аккаунтах, для которых Александр Горбацевич снимает и монтирует грибной контент, а еще утраивает лесные туры в формате офлайн.
"В лесу стало появляться больше молодежи. Раньше по грибы ходило более взрослое поколение, сейчас много молодых людей интересуются моей деятельностью. Недавно я запустил челлендж: так как в лесу лежит много мусора, я стал призывать увозить из леса какую-то единицу мусора. Конечно, людям не очень хочется ходить и собирать мусор с пакетами, но если каждый заберет с собой хотя бы пластиковую бутылку, то лес очистится", - поделился наблюдениями Александр Горбацевич.
Грибные уикенды и кулинарные мастер-классы по приготовлению лесных даров сейчас набирают особую популярность среди белорусов и не только. К профессионалам за знаниями едут экотуристы из других стран, чаще всего из России. Ведь собрать полную корзину грибов - настоящее искусство.
Во время пребывания в лесу не стоит забывать о правилах безопасности. Кроме корзины для грибов, с собой должен быть и заряженный мобильный телефон. Он станет вашей гарантией, что в лесу точно не придется заночевать.