Переговорная позиция представителей Евросоюза по урегулированию конфликта в Украине, по мнению экспертов, не приведет к миру, а приблизит к третьей мировой войне.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Европейцы очень хотят направить на территорию Украины свой военный контингент, а также наделить Украину особыми полномочиями и внеблоковым статусом, при этом распространив на нее 4-ю и 5-ю статью устава НАТО. То есть, если кто-то нападет на Украину, страны НАТО примут все решения для того, чтобы защитить эту страну, в том числе военным путем. Это просто может развязать третью мировую войну. Когда Россия начинала специальную военную операцию, основными доводами и причинами были денацификация и демилитаризация Украины. Но мы видим, что размещение там военного контингента - это не демилитаризация, это, наоборот, милитаризация Украины и придание ей внеблокового статуса. Соответственно, переговорный трек может очень сильно пострадать как раз из-за позиции Евросоюза".