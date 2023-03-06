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Из Беларуси в Донецкую республиканскую больницу доставили медикаменты и средства гигиены
Сегодня жителям Донбасса нужна любая помощь. Белорусы не остались в стороне - в Донецкую республиканскую больницу доставили медикаменты и средства гигиены.
Инициировали мы акцию республиканскую "Своих не бросаем". Это уже не первая наша поездка на Донбасс, на освобожденные территории. Привезли медикаменты, все то, что необходимо бойцам.
Мы привезли просто огромную машину с помощью. Сейчас любая помощь очень нужна, она идет со всех уголков России. Мы очень благодарны, что и наши братья подключились к этой помощи. Привезли достаточно много медикаментов. Вижу, что здесь есть и детские памперсы, и взрослые памперсы, и одеяло, и подушки. У нас все районы города ежедневно под обстрелами. Мирные жители страдают не меньше, чем военнослужащие.
Белорусы приехали на территорию Донбасса не впервые - сейчас гуманитарную помощь сюда направляем регулярно. Собирают как обычные неравнодушные белорусы, так и организации. Подробности смотрите в следующих выпусках новостей.
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