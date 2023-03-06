Из Беларуси в Донецкую республиканскую больницу доставили медикаменты и средства гигиены

Мы привезли просто огромную машину с помощью. Сейчас любая помощь очень нужна, она идет со всех уголков России. Мы очень благодарны, что и наши братья подключились к этой помощи. Привезли достаточно много медикаментов. Вижу, что здесь есть и детские памперсы, и взрослые памперсы, и одеяло, и подушки. У нас все районы города ежедневно под обстрелами. Мирные жители страдают не меньше, чем военнослужащие.

Сергей Добровольский, руководитель организаций "Молодая республика" и "Молодая гвардия единой России"

