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Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь

Из Беларуси отправлена гуманитарная помощь в Сирию. В составе груза товары белорусского производства: лекарства, сахар, трансформаторы, а также шасси, грузовики, автобетоносмеситель, самосвал и седельный тягач МАЗ. Общую координацию работ по доставке грузов осуществляет МЧС.

У белорусских спасателей большой опыт гуманитарных миссий - помощь оказывали более 70 раз

Прибытие груза в морской порт Латакия планируется в октябре. За последние годы это пятая гуманитарная миссия по оказанию помощи Сирии.

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