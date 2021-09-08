Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь

Из Беларуси отправлена гуманитарная помощь в Сирию. В составе груза товары белорусского производства: лекарства, сахар, трансформаторы, а также шасси, грузовики, автобетоносмеситель, самосвал и седельный тягач МАЗ. Общую координацию работ по доставке грузов осуществляет МЧС.



У белорусских спасателей большой опыт гуманитарных миссий - помощь оказывали более 70 раз