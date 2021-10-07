Из безработного в успешного предпринимателя - в Беларуси реализуется госпрограмма самозанятости населения

Безвозмездная субсидия на открытие собственного дела, бесплатное обучение на курсах, налоговые льготы в первые месяцы работы. Открыть свой бизнес могут безработные, которые стоят на учете в центрах занятости. Как становятся частью малого и среднего бизнеса в регионах, расскажет Юрий Карнелович.

Программа самозанятости населения как форма развития малого бизнеса

Мастер перманентного макияжа Наталья Патук в день принимает по несколько клиентов, а запись в салон открыта только на ноябрь. Самая востребованная услуга сегодня - коррекция бровей. Работа непростая, говорит мастер, действовать нужно максимально аккуратно: одно неверное движение и клиент в салон никогда уже не вернется.

Сегодня востребованный мастер еще несколько месяцев назад была безработной. Найти занятие по душе долгое время не получалось. Тогда Наталья и вспомнила про парикмахерские курсы, которые закончила еще в университете. Как превратить идею в конкретный бизнес-проект, подсказали в местном центре занятости.













У меня был свой бизнес-план, но я не знала, как его реализовать, с чьей помощью. В центре занятости по месту жительства мне все помогли, рассказали, подсказали. Отправили на курсы предпринимательской деятельности. Там нам много рассказали информации по ведению бизнеса. Наталья Патук, индивидуальный предприниматель





Безвозмездная субсидия - стартовый капитал для бизнеса

В итоге начинающему предпринимателю выделили безвозмездную субсидию, которая и стала стартовым капиталом для собственного дела. При поддержке государства стал бизнесменом и Алексей Шило. Бывший строитель зарегистрировался в центре занятости и кардинально изменил свою жизнь. Бесплатные курсы предпринимательского дела, разработка бизнес-проекта и как результат - собственный магазин.

Была комиссия, меня успешно приняли. Проанализировав полностью весь рынок, я понял, что нужно открывать ковры. И нашел аренду помещения, начал работать. Вот уже успешно работаю третий месяц. Алексей Шило, индивидуальный предприниматель













Предпринимателем может стать каждый

И таких примеров только в Новогрудском районе десятки. В местном центре занятости обучают основам предпринимательства, помогают составить бизнес-план, безвозмездно предоставляют стартовый капитал.

С безработными заключается договор, согласно которому они обязаны в течение 3 месяцев со дня регистрации предоставить финансовый отчет, который подтверждает целевое использование выделенной субсидии. Екатерина Казец, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Новогрудского райисполкома

В районе сегодня вакансий гораздо больше, чем безработных. А организация собственного дела помогает развивать еще и малый бизнес.

Наиболее востребованными видами деятельности среди самозанятых в Новогрудском районе по-прежнему остаются оказание парикмахерских услуг, розничная торговля и отделочные работы. Только в этом году помощь от государства на открытие своего дела получили 10 местных жителей. Им выделены субсидии на общую сумму более 26 тысяч рублей.