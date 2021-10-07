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Из безработного в успешного предпринимателя - в Беларуси реализуется госпрограмма самозанятости населения
Безвозмездная субсидия на открытие собственного дела, бесплатное обучение на курсах, налоговые льготы в первые месяцы работы. Открыть свой бизнес могут безработные, которые стоят на учете в центрах занятости. Как становятся частью малого и среднего бизнеса в регионах, расскажет Юрий Карнелович.
Программа самозанятости населения как форма развития малого бизнеса
Мастер перманентного макияжа Наталья Патук в день принимает по несколько клиентов, а запись в салон открыта только на ноябрь. Самая востребованная услуга сегодня - коррекция бровей. Работа непростая, говорит мастер, действовать нужно максимально аккуратно: одно неверное движение и клиент в салон никогда уже не вернется.
Сегодня востребованный мастер еще несколько месяцев назад была безработной. Найти занятие по душе долгое время не получалось. Тогда Наталья и вспомнила про парикмахерские курсы, которые закончила еще в университете. Как превратить идею в конкретный бизнес-проект, подсказали в местном центре занятости.
У меня был свой бизнес-план, но я не знала, как его реализовать, с чьей помощью. В центре занятости по месту жительства мне все помогли, рассказали, подсказали. Отправили на курсы предпринимательской деятельности. Там нам много рассказали информации по ведению бизнеса.
Безвозмездная субсидия - стартовый капитал для бизнеса
В итоге начинающему предпринимателю выделили безвозмездную субсидию, которая и стала стартовым капиталом для собственного дела. При поддержке государства стал бизнесменом и Алексей Шило. Бывший строитель зарегистрировался в центре занятости и кардинально изменил свою жизнь. Бесплатные курсы предпринимательского дела, разработка бизнес-проекта и как результат - собственный магазин.
Была комиссия, меня успешно приняли. Проанализировав полностью весь рынок, я понял, что нужно открывать ковры. И нашел аренду помещения, начал работать. Вот уже успешно работаю третий месяц.
Предпринимателем может стать каждый
И таких примеров только в Новогрудском районе десятки. В местном центре занятости обучают основам предпринимательства, помогают составить бизнес-план, безвозмездно предоставляют стартовый капитал.
С безработными заключается договор, согласно которому они обязаны в течение 3 месяцев со дня регистрации предоставить финансовый отчет, который подтверждает целевое использование выделенной субсидии.
В районе сегодня вакансий гораздо больше, чем безработных. А организация собственного дела помогает развивать еще и малый бизнес.
Наиболее востребованными видами деятельности среди самозанятых в Новогрудском районе по-прежнему остаются оказание парикмахерских услуг, розничная торговля и отделочные работы. Только в этом году помощь от государства на открытие своего дела получили 10 местных жителей. Им выделены субсидии на общую сумму более 26 тысяч рублей.
Всего же за время реализации программы самозанятости населения в районе собственное дело открыли около 70 человек, причем не только в Новогрудке, но и в агрогородках.
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