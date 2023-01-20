Из чего создается оплот безопасности Беларуси, какое оружие встанет в строй в 2023 году

В декабре на боевое дежурство в Беларуси встала система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер". Это адекватная ответная мера на рост напряженности по периметру рубежей Союзного государства. Касается это не только южных границ, но и западных. Министерство обороны Польши на днях заявило, что создает новую дивизию на границе с Беларусью. В этом регионе зафиксировано рекордно выросшее присутствие НАТО. Все маневры западных соседей свидетельствуют об одном - подготовки к наступательным боевым действиям. Беларусь внимательно наблюдает и делает взвешенные шаги. Почему новое вооружение столь важно для Беларуси – в новом выпуске "По форме" разбиралась Анна Чиж-Литаш.

Новое стратегическое вооружение - весомый аргумент в сторону тех стран, которые возомнили себя богами войны на восточном фланге Европы. Это холодный душ для зигующих политиков, чьи высказывания давно перешли красную черту дипломатии. Беларусь миролюбивая страна. Наша военная доктрина сугубо оборонительная. Но правительство отдельных государств не интересует наш вектор развития. Им интересно другое - чтобы Синеокая была втянута в войну.

Время неизвестности. Слово "война" еще полтора года назад ассоциировалось с Великой Отечественной или Афганом. Все изменилось. Мы, как бы неприятно это ни звучало, должны принять новую реальность, уметь быстро адаптироваться к ней и развиваться. И главные акценты сегодня на армии. Именно поэтому новое вооружение так необходимо нашей стране.

Теперь небо Беларуси охраняют не только зенитные ракетные комплексы С-300, но и С-400 "Триумф". Они признаны самыми эффективными средствами противовоздушной обороны в мире. Только С-400 может одновременно выполнять задачи в ближнем, среднем и дальнем радиусе действия. Данная система оснащена ракетами, которые имеют максимальную дальность стрельбы - 400 километров. Многие страны выстраиваются в очередь, чтобы заполучить это вооружение.

Особый шквал эмоций вызвала новость о постановке на боевое дежурство оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Он предназначен дляскрытной подготовки инанесения высокоточных ракетных ударов поразличным целям сгарантированной дальностью поражения от 50 до500 километров. Может применяться в любых условиях, втом числе приактивном противодействии противника средствами противоракетной обороны ирадиоэлектронной борьбы.

Но больше всего западные умы тревожит новость о том, что комплекс способен нести ракеты с ядерными боеголовками. Один из прибалтийских военных экспертов с уверенностью заявил, что именно для этого Беларуси и нужно это вооружение. Возможно, он забыл, что наша страна в 1993 году добровольно отказалась от возможности обладания ядерным арсеналом. Напомню, что этот шаг особо приветствовало руководство США и Великобритания. Именно они предоставили гарантии безопасности Беларуси, пообещав, что против ее территориальной целостности и политической независимости никогда не будет применяться оружие. Мировые лидеры заверили руководство республики, что будут воздерживаться от экономического принуждения, направленного на подчинение Беларуси своим собственным интересам. Сегодня, спустя 30 лет, мы уже видим, что громкие обещания и заявления оказались лишь ничем не подкрепленными словами.Поэтому сегодня не обладая ядерными силами сдерживания, Беларусь должна обеспечить безопасность своего государство другими способами.

Еще о новинках вооружения. В конце декабря 2022 года в строй белорусской армии встали зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2К". Эта партия прибыла на основе межправительственного соглашения в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. Военные уже освоили новые комплексы, предназначенные для эффективных поражений воздушных целей. Но и это еще не все. В ближайшее время на боевое дежурство встанут современные вертолеты Ми-35. Летчики уже проходят подготовку на территории России. Силы специальных операций получат очередной батальон бронетранспортеров БТР-82А.