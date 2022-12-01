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Из энергетического кризиса в Европе выйдет лишь один победитель - мнение российского экономиста

Из энергетического кризиса в Европе выйдет лишь один победитель. Им станет экономика Штатов. В этом убежден директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Интерес США состоит в том, чтобы помимо давления на Россию надавить на Европу. У европейцев, у которых нет собственных энергоресурсов, сразу после введения потолка и отказа России следовать этим ограничениям, цены резко пойдут вверх - это понятно. Если Россия перестанет поставлять свою нефть на мировой рынок, понятно, что европейцы пострадают больше всего, потому что у них нет своей нефти.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России


Алексей Зубец считает, что результатом будет вымывание из Европы наиболее энергоемких отраслей промышленности, и американцы с большим удовольствием ее себе приютят и скажут, вот у нас есть нефть и газ, давайте вы теперь будете работать с Америкой. "А Европа теряет энергоемкие отрасли - такие, как металлургия производство удобрений, стекла и т.д. То есть целые отрасли в Европе могут просто закрыться. Это ровно то, что нужно американцам", - подвел итог российский экономист.

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