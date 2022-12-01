Из энергетического кризиса в Европе выйдет лишь один победитель - мнение российского экономиста

Интерес США состоит в том, чтобы помимо давления на Россию надавить на Европу. У европейцев, у которых нет собственных энергоресурсов, сразу после введения потолка и отказа России следовать этим ограничениям, цены резко пойдут вверх - это понятно. Если Россия перестанет поставлять свою нефть на мировой рынок, понятно, что европейцы пострадают больше всего, потому что у них нет своей нефти.

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России